Sesc SG recebe espetáculo de dança contemporânea 'Curu-Mim' em apresentação única

O cenário e os figurinos são reproduzidos a partir de materiais recicláveis, utilizando o conceito da moda sustentável e do lixo zero - Foto: Divulgação/Mauro Tadeu Treggi Sena

O cenário e os figurinos são reproduzidos a partir de materiais recicláveis, utilizando o conceito da moda sustentável e do lixo zero - Foto: Divulgação/Mauro Tadeu Treggi Sena

O Sesc São Gonçalo recebe no dia 31 de março, domingo, às 16h, o espetáculo de dança contemporânea 'Curu-Mim', um programa imperdível para toda a família. Idealizado, dirigido e coreografado por Carlos Fontinelle , com a consultoria da indígena Adriana Korã, a apresentação tem no elenco a premiada Vivá Cia de Dança. O espetáculo foi selecionado pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar.

A obra revisita o significado da palavra VIVÁ (forte como a natureza em tupi) e se inspira na história do “encantado” Caboclinho da mata virgem , um ser que traz consigo o poder de cura e proteção às crianças. O espetáculo de dança contemporânea narra através das movimentações dos corpos uma obra poética e lúdica que aborda temas tão fundamentais como preservação do meio ambiente, incentivando a reflexão para a diversidade da cultura dos povos originários e nossa responsabilidade e pertencimento no planeta.

O cenário e os figurinos são reproduzidos a partir de materiais recicláveis, utilizando o conceito da moda sustentável e do lixo zero.

Ficha Técnica:

Idealização, Direção Geral e Coreografia: Carlos Fontinelle

Roteiro e Consultoria Indígena: Adriana Korã

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Assessoria de Imprensa: Claudia Bueno

Direção de Produção: Fontinelle Criações Artísticas

Direção de Imagens e Marketing Digital: André Adami

Bailarinos/Intérpretes: VIVÁ CIA DE DANÇA

Crédito das Fotos: Mauro Tadeu Treggi Sena

Serviço:

SESC São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo

31 de março - domingo - 16h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada) e gratuito (credencial plena Sesc, crianças e adolecentes de até 16 anos e público cadastrado no PCG).