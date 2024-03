Espetáculo 'Casa Caramujo' terá sessão gratuita em teatro de São Gonçalo

Um espetáculo para crianças e adultos, para assistir em família. Essa é a proposta de 'Casa Caramujo', que fará apresentações gratuitas nos dias 24 e 25 de março, no Teatro Panorama, em São Gonçalo.

No ano de sua estreia, o espetáculo recebeu mais de 20 indicações aos Prêmios CBTIJ, Zilka Salaberry e Botequim Cultural, vencendo em todos na categoria Melhor Ator (Marcio Nascimento) e Melhor Espetáculo de Formas Animadas. Desde então o espetáculo vem percorrendo diversas cidades brasileiras em temporadas, turnês e circulações.

De volta ao Rio de Janeiro para uma circulação através da Lei Paulo Gustavo, a peça ganha os palcos nos municípios de São Gonçalo, Volta Redonda, Campo Grande e São Pedro da Aldeia.

Casa Caramujo experimenta múltiplas técnicas de teatro de animação (manipulação direta, luva, mímica, teatro negro), abordando de maneira lúdica um dos temas mais delicados para se tratar com crianças e adolescentes: a morte. A peça coloca as crianças em contato com os fatos irreversíveis, no mergulho do desconhecido. Com texto de Gustavo Paso, inspirado por uma narrativa de tradição oral escocesa do século XI, o espetáculo aborda o ciclo da vida, fazendo uma contextualização com simbologias que explicam que a continuidade depende necessariamente do convívio com a morte.

Sinopse

Um caramujo resolve tomar um banho no Rio Perequê (Paraty) e deixar sua casa “esperando” na beira do píer. O que ele não esperava é que houvesse um entrevero que iria resultar na desgraça de sua vida. Jonas, um menino que morava sozinho com sua mãe, acorda num outro canto da cidadezinha e tem a surpresa de ver que sua mãe está adoentada. Ligeiro como um raio, corre até a cidade para buscar um médico.

No caminho, ele percebe que não está sozinho. Uma senhora de preto então se aproxima e pede informações sobre sua própria mãe. Jonas entende que está de frente para a Dona Morte! Então ele se coloca em posição de ataque e enfrenta a “Dona Morte”. Num movimento rápido, ele tira sua foice e consegue ameaçá-la, fugindo dos ataques ela vai ficando incrivelmente pequena... é quando Jonas consegue pegá-la pelo pescoço e aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo.

É, a casinha do nosso amigo caramujo foi parar no fundo do rio Perequê com a morte lá dentro. Quando Jonas retorna para casa, encontra sua mãe bem, mas, aos poucos, todos os moradores da cidade começam a se deparar com um fato: ninguém consegue mais colher frutos, quebrar ovos, ao pescar os peixes não morrem, as verduras também não saem da terra... todos compreendem que nada mais morre.

Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando, assim, o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e resgatar a dona morte para a vida voltar ao normal.

Gustavo Paso, autor do texto e direção, é carioca, diretor, dramaturgo, cenógrafo e artista plástico. Na última década, seus espetáculos figuraram entre os melhores do ano tanto no Rio como em São Paulo.

Ficha Técnica



Elenco

Luciana Fávero, Marcio Nascimento, Farley Matos, Vinicius Cattani e Tatiana Sobral

Texto e Direção: Gustavo Paso

Trabalho de Formas Animadas: Gustavo Paso e Eduardo Andrade

Figurinos: Luciana Falcon Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Fundo do mar: Eduardo Andrade e Gustavo Paso Adereços

Cenográficos: Gabriela Castro

Direção Musical: Andre Poyart

Direção de Produção: Luciana Fávero

Bonecos: Marise Nogueira, Marcio Newlands, Liliane Xavier, Jorge Allen, Rita Spiere e Eduardo Andrade

Realização Cia Teatro Epigenia

Serviço

Local: Teatro Panorama - Rua Odete Sampaio, 151

Data: Domingo 24 de março às 11h - gratuito - para público em geral

Data: Segunda 25 de março às 10h e 14h - gratuito - para escolas pré agendadas

Duração: 55 minutos

Classificação: Indicado para maiores de 06 anos

Capacidade: 160 lugares

Obs: para a sessão de domingo, retirada do ingresso na semana do evento, na bilheteria. Informações: 27250364 - 998526573

Agendamento escolar: Enviar WhatsApp para 21 97421-6253

Para os alunos que assistirem a apresentação através das escolas agendadas, a produção combinará com os responsáveis da turma a coleta do desenho, poesia, manifestação artística sobre a experiência com a peça e a arte será mostrada na Exposição Virtual do Público Casa Caramujo, no Instagram da Cia.

Site da Cia: www.epigenia.art

Instagram: @ctepigenia