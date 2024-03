Grupo Amanhecer é atração de roda de samba em SG nesse domingo (17)

Domingo (17) é dia de samba, com show do Grupo Amanhecer, principal atração do Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo em São Gonçalo, a partir das 14 horas. O DJ Fabynho comanda 'as carrapetas' nos intervalos, com música eletrônica. Haverá ainda a presença de convidados do mundo do samba para as tradicionais 'canjas'.

O evento terá também a participação dos integrantes da nova agremiação do mundo do samba 'Urubebêbados e Amigos', que se lançou no último Carnaval como bloca carnavalesco, num projeto que prevê, no futuro, a transformação em escola de samba. A 'Urubêbados' é um grupo de torcedores do Flamengo que se reúne em eventos, sempre com objetivo de torcer pelo clube de coração.

O que a Urubêbados fará principalmente no evento de domingo é comemorar um ano de existência da ala feminina do grupo, a 'Urubêbadas', criada e lançada em 2023. Para dar mais amplitude as 'aniversariante', estarão presentes também outras organizadas do Fla em uma grande reunião. que quando acontecem em ocasiões especiais, são tradicionalmente chamadas como 'Unidos Pelo Manto'.

A ala feminina da Urubêbados vai comemorar o primeiro ano de existência com a presença das organizadas do Flamengo 'Unidos pelo Manto' | Foto: Divulgação/Torcida Urubêbados

Amanhecer - O Cantor Vilson, líder do Grupo Amanhecer, afirmou que o repertório da apresentação inclui grandes sambas do passado e outros atuais sucessos. "Ao longo dos anos, criamos um público cativo, que nos acompanha em todos os shows, afirmou ele, o único remanescente de todas as formações do Amanhecer, criado a partir de meados da década de 80 e um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense. O evento tem apoio cultural de Renatinho da Oficina, Astro Pizza e Renato RM.



Leia também

Julgamento de Robinho será transmitido ao vivo na próxima quarta (20)

São Gonçalo abre novas vagas para cursos profissionalizantes