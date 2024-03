Encontro literário de escritoras negras celebra mês da mulher no Rio

O Encontro Literário de Escritas Pretas e Femininas, organizado pelo Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias (ABLA), celebra o mês da mulher com um evento no Largo da Prainha, no bairro da Saúde, no Rio, neste sábado (9).

A proposta do encontro é visibilizar as narrativas, escritas e oralidades de escritoras pretas, periféricas, dissidentes e originárias através de exposições das obras, rodas de conversas e intervenções artísticas, fortalecendo o calendário do Março Negro.

O evento, que também visa impulsionar a Campanha de 21 dias de Combate ao Racismo, da Agenda ONU/Brasil, começa ainda na parte da manhã, às 10h, e se encerra às 21h. O endereço do encontro é Rua Sacadura Cabral, 81.

Confira abaixo a programação completa: