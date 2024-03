Mês da Mulher terá mais de 70 eventos em Niterói

A Prefeitura de Niterói está promovendo uma programação especial em celebração ao Mês da Mulher. A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) vai realizar a terceira edição do Festival Mulher, na Sala Nelson Pereira dos Santos, com homenagens, prêmio, show, além de exposição, aulas de yoga, oficinas e oferta de serviços gratuitos. Ao todo, a cidade terá mais de 70 eventos em celebração às mulheres.

“Celebrar o Mês da Mulher com uma diversidade de atividades é fundamental e faz com que a pluralidade de mulheres niteroienses possam acessar seus direitos, incluindo o direito de ser feliz, à dignidade, à cultura e à arte. O festival coroa diversas conquistas da cidade de Niterói e convida a toda a sociedade para viver mais uma experiência que promove a equidade e a justiça social. É um momento de reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres e, principalmente, de destacar que somos responsáveis, Prefeitura e sociedade, pela construção de uma Niterói garantidora dos direitos das mulheres”, afirma Thamyris Elpídio, coordenadora da Codim.

Leia também:

Evento no Dia da Mulher fará homenagem póstuma à Labouré Lima, uma das editoras mais antigas de Niterói

São Gonçalo abre celebrações pelo Dia Internacional da Mulher

A terceira edição do Festival Mulher será realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos. Na sexta, dia 8, às 9h, serão homenageadas as servidoras municipais que tiveram destaque em suas Secretarias. O evento também contará com show de Tracy Rangel.

Já no sábado (9), às 16h, será realizada a 7ª Edição do Prêmio Inês Etienne Romeu. O prêmio é um reconhecimento público para quem atua de forma relevante na defesa dos direitos das mulheres, com show de Preta Gil, em uma tarde com muita MPB. A entrada será um quilo de alimento para a Campanha Niterói Solidária. A retirada dos ingressos acontece a partir das 15h, na sala Nelson Pereira dos Santos, sujeito a lotação.

A Codim também vai lançar, no dia 8 de março, no mezanino do MAC, a exposição “Metamorfose: Das sombras à luz”. Sete mulheres que recebem apoio da Coordenadoria posaram para as lentes de Adriana Oliveira. Na exposição, o público é convidado a fazer uma reflexão profunda sobre as muitas faces da violência contra a mulher, mas também sobre o poder da metamorfose e do renascimento.

Conselheira do Conselho de Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel destaca que as histórias que estão sendo contadas na exposição não foram finalizadas pela dor, mas continuam sendo escritas com apoio e cuidado integral rumo à felicidade.

“A arte tem o poder de tocar e acessar nossas emoções e sentidos. Que cada imagem, cada história, nos faça refletir sobre a violência ainda presente na vida das mulheres. A violência de gênero, que não é individual, mas um problema coletivo e social! E principalmente, que cada mulher perceba que a violência não a define, que existem as primaveras e verões, que a superação e a conquista de uma vida livre de violência são possíveis!”, ressalta Fernanda.

O Campo de São Bento sedia mais uma Ação Mulher, a partir das 9h, no sábado (9). Serão oferecidos design de sobrancelhas, massagem, corte de cabelo, aferição de glicose e pressão, aula de yoga, aula funcional, agendamento de RG, cadastro de emprego, recreação infantil, orientação jurídica, distribuição de muda de plantas, distribuição de coletores menstruais e absorventes reutilizáveis e descartáveis e orientações sobre o Programa de Dignidade Menstrual e show com o grupo Sambariah.

Direito das Mulheres – A Codim é o órgão municipal garantidor dos direitos das mulheres em suas múltiplas dimensões, com respeito às diferenças raciais, étnicas, geracionais, religiosas, de orientação sexual e às mulheres com deficiência. A Coordenadoria é composta por quatro equipamentos e ainda no mês de março fará a inauguração de seu quinto equipamento, o Núcleo de Atendimento à Mulher unidade Mário Monteiro, em parceria com a Secretaria de Saúde, todos estes realizam o atendimento para garantir direitos e dignidade às mulheres. Mais informações pelo site https://codim.niteroi.rj.gov.br.

Serviço:

Festival Mulher

Dia 08 – 9h, homenagem às servidoras e show de Tracy Rangel

Dia 09 – 16h, prêmio Inês Etienne Romeu e show de Preta Gil

A entrada será um quilo de alimento para a Campanha Niterói Solidária. A retirada dos ingressos acontece a partir das 15h, no local do show.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos.

Exposição Metamorfose: das sombras à luz

Lançamento: 08/03, às 15h, no MAC

Em exibição de 08/03 a 20/03

Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC)

Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30).

Ação Mulher

Dia 09 – 9h

Campo de São Bento

Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí, Niterói