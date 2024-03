Evento no Dia da Mulher fará homenagem póstuma à Labouré Lima, uma das editoras mais antigas de Niterói

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 19h, acontecerá um evento para marcar a celebração da vida de Maria Labouré Almeida Lima Ribeiro, fundadora da Muiraquitã, uma das editoras mais antigas de Niterói. O evento será na “Jones Choperia" localizada na Rua Barão do Amazonas, 90, Ponta D’areia, Niterói.

A editora de livros, que faleceu no dia 18 de fevereiro, em Icaraí de Amontada, linda vila de pescadores no litoral do Ceará, teve sua vida pautada na cidade de Niterói, por isso suas filhas Ana Paula e Raquel, resolveram convidar a todos para este momento de partilha e celebração, na cidade. Na ocasião, amigos, escritores e familiares farão um sarau literário e especialmente voltado para a vida e ao legado de Labouré Lima. Haverá também uma roda de chorinho, já que a editora era grande apreciadora e sentia-se muito honrada pela publicação de um dos títulos mais importantes do acervo, "O lendário Pixinguinha", de Sebastião Braga.

Com centenas de títulos publicados desde que abriu as portas em 22 de setembro de 1991, a editora era motivo de orgulho e realização para a ex-modelo e atriz, que encontrou nos livros sua verdadeira vocação. Católica fervorosa, Labouré acreditava que quanto mais pessoas pudesse ajudar a realizar seu sonho em ver sua obra publicada, mais feliz seriam. Assim ela caminhou por volta de 30 anos à frente da Muiraquitã. Pela editora passaram mais de 400 autores e suas obras. Todas assinadas pelo maior sentimento que Labouré carregava, o amor pela literatura.

Com sua participação no desenvolvimento de projetos culturais, literários e artísticos, teve seu trabalho reconhecido através de homenagens públicas ainda em vida e, atualmente, ocupava a cadeira, antes pertencente ao grande amigo de uma vida toda, Salvador Mata e Silva, na Academia Niteroiense de Letras, convite aceito através de sua amiga e madrinha literária, Marcia Pessanha, com quem sempre compartilhou muitos momentos e por quem guardava muito carinho. Todos os acadêmicos, seus autores, amigos, familiares e amigos virtuais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, eram de suma importância para Laboure Lima, por quem ela sempre encontrava tempo para dedicar palavras bonitas de carinho, afeto e esperança.

A família pede a todos que queiram participar, com textos próprios ou lendo algum texto de Labouré, que confirmem sua presença, através da Gaia Comunicação, com Roberta Souza, (21 99391-8644) uma grande amiga, considerada uma filha. Roberta, trilhou seu próprio caminho, já tem sua editora e segue seus passos inspirada pela vida editorial compartilhada por volta de 15 anos ao lado de Labouré Lima.