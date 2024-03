Sobrevivente da bomba de Hiroshima faz 100 anos e ganha homenagem

Um dos sobreviventes da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, ganhará uma homenagem, neste sábado (2), na escola que leva seu nome na Zona Sul da cidade de São Paulo. Takashi Morita completará 100 anos de idade. As informações são do Metrópoles.

Estudantes e professores da Escola Técnica Estadual (ETEC) Takashi Morita planejam uma série de atividades para celebrar o centenário do japonês, que atualmente vive na capital paulista. A cerimônia terá apresentações de teatro, dança, Taikô e sarau, e contará com a presença do Cônsul-Geral do Japão, Shimizu Toru, parlamentares e outros dois sobreviventes da bomba atômica que também vivem no Brasil.

Aos 21 anos, Takashi Morita era policial militar e tinha acabado de retornar à Hiroshima, sua cidade natal, quando foi atingido pela bomba atômica jogada pelos americanos sobre o município japonês em agosto de 1945. Além de Hiroshima, a cidade de Nagasaki também foi bombardeada pelos EUA.

Após sobreviver ao episódio, Takashi teria decidido que precisava lutar para que o desastre não voltasse a se repetir no mundo e que sua missão seria conscientizar sobre os horrores da guerra. No Brasil, Morita criou uma associação dos sobreviventes da bomba atômica e dedicou boa parte de seus anos palestrando contra as armas nucleares.