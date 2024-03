Bistrô de São Gonçalo homenageará mulheres gonçalenses no Dia Internacional da Mulher

Homenagem acontece no Dia Internacional da Mulher - Foto: Divulgação

O Bistrô Cultural D'Avó fará uma homenagem às mulheres gonçalenses, na tarde desta sexta-feira (8), em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Localizado no Centro de São Gonçalo, o café temático terá em seu evento especial leitura de poesias e música.

A artista gonçalense Sueli Basílio, acompanhada de Vitor Alves, fará um pequeno tributo à cantora e compositora Vanusa, que morreu em novembro de 2020. Basílio, com seu timbre de tenor, canta há mais de 50 anos em casamentos em igrejas de São Gonçalo.

Já as poesias da também gonçalense Selma Sueli serão declamadas por Rheinaldo Baso e pelo professor Valtenir nos corredores do RodoShopping. Selma é poeta com mais de 500 poesias escritas e, apesar de estar enfrentando um câncer, continua escrevendo obras sobre o amor.

Serviço:

Homenagem a mulheres gonçalenses

8 de março, das 13h às 18h

Local: Bistrô Cultural D'Avó

Endereço: Rua Doutor Nilo Peçanha, 56 - lojas 35/37 - Centro, São Gonçalo (RodoShopping)

Entrada: gratuita

Classificação: livre