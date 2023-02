Amigos do escritor gonçalense Erick Bernardes fazem vaquinha após perdas em enchente

Erick Bernardes, professor da rede municipal e escritor gonçalense, foi uma das vítimas do temporal que atingiu a cidade na noite dessa segunda-feira (13). Morador do Lindo Parque, ele perdeu tudo após o temporal devastador.

Em suas redes sociais, o autor escreveu: "Queridos, encheu tudo na minha casa. Perdi tudo. Nem cama tenho para dormir. Quase perdi meus filhos submersos. Orem por mim. Estou perdido. Arrasado. As crianças só choram".

Móveis, roupas, livros e outros itens pessoais acabaram perdidos com a enchente | Foto: Divulgação

Em solidariedade, os amigos do escritor criaram uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para que ele possa reconstruir a vida com a mulher e os dois filhos. Quem puder ajudar, as doações são feitas diretamente pelo pix do escritor. CPF 052280757-71.

Erick é autor da série de livros de crônicas Cambada, que conta histórias e curiosidades sobre os bairros de São Gonçalo.