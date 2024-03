Confira a programação cultural do fim de semana em São Gonçalo e Niterói

O final de semana está chegando, e com ele, muitos eventos que irão agitar o setor cultural das cidades de São Gonçalo e Niterói. Com programações que envolvem toda a família, a lista inclui exposições, peças teatrais, stand ups, espetáculos musicais, shows e cursos.

Confira abaixo:

São Gonçalo

Exposição | Inauguração da EXPO Coletiva Arte Urbana São Gonçalo

A exposição "EXPO Coletiva Arte Urbana São Gonçalo" será inaugurada no próximo dia 2 | Foto: Divulgação

2 de março | 17h | Partage Shopping (Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro) | Gratuito

Sinopse: No próximo sábado (2), o Partage Shopping inaugura um novo espaço Partage Cultural, com a exposição "EXPO Coletiva Arte Urbana São Gonçalo", a partir das 17h. O evento, com curadoria do grafiteiro gonçalense Siri do Muro, reúne diversas obras de arte produzidas por artistas locais. O espaço, localizado no segundo piso, em frente ao Clubinho Kid, estará aberto ao público todos os dias, no horário comercial.

Música | Sons Pelas Mulheres | Classificação livre



O espetáculo tem obras musicais são apresentadas sob a regência da maestrina Waleska Araújo | Foto: Divulgação

1º de março | 19h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia-entrada); gratuidade (credencial plena e PCG)

Sinopse: "Sons Pelas Mulheres" é um espetáculo musical que tem como protagonista a mulher, desde a composição à execução. Uma junção de ousadia e originalidade para exaltar algumas artistas nacionais da música. "Sons Pelas Mulheres" é a florescência da alma feminina que grita por um lugar, não somente ao mundo, mas dentro da consciência do ser humano através de um produto inédito. As suas músicas reverberam histórias. As obras musicais são apresentadas sob a regência da maestrina Waleska Araújo e, pelas musicistas da Filarmônica Metropolitana, moradas de diferentes locais do Rio e Grande Rio.

Teatro | Leci Brandão – Na Palma da Mão | 14 anos

A trajetória de Leci Brandão é contada em um musical a partir das histórias de seus orixás | Foto: Divulgação

2 de março | 19h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia-entrada); gratuidade (credencial plena e PCG)

Sinopse: A trajetória de uma das maiores artistas brasileiras, Leci Brandão, é contada em um musical a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Iansã, e por meio do doce olhar de sua mãe, Dona Leci e um de seus grandes aliados nessa trajetória, Zé do Caroço. O caminho trilhado pela artista, da ala de compositores da Mangueira à Assembleia Legislativa de São Paulo, é mostrado em cena ao som de sucessos como “Isso é fundo de quintal” e “Zé do Caroço”.

Teatro | Tagarelando | Classificação livre

O espetáculo infantil “Tagarelando” tem como base a artesania dos artistas de rua | Foto: Divulgação

3 de março | 16h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia-entrada); gratuidade (credencial plena e PCG)

Sinopse: O espetáculo infantil “Tagarelando” tem como base a artesania dos artistas de rua, contadores de histórias, cordelistas, repentistas e circenses. A trama gira em torno de duas histórias: dois saltimbancos nordestinos, Catirina e Severino, e suas peripécias como uma trupe de teatro, que nas andanças para mostrarem seus trabalhos, invadem o palco e vão improvisando em cena um espetáculo; e, em paralelo, Argeron, uma cidade fictícia criada a partir da influência dos árabes no nordeste brasileiro. Nas duas histórias, um ponto em comum - a amizade.

Música | DJ Orkidia & Afrodivas: Vozes Negras da Música Brasileira + roda de samba Canjerê do Amaro | Classificação livre

DJ Orkidia fará um show de apresentação artística com discotecagem | Foto: Divulgação

3 de março | 13h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | Gratuito

Sinopse:

DJ Orkidia dá um show de apresentação artística com discotecagem, performance percussiva e um repertório de músicas cantadas e compostas por mulheres negras, atemporais, de diversas vertentes da música brasileira, como a nova safra da música preta nacional, do rap, do funk, também vozes marcantes de cantadoras, versadoras da cultura popular, e claro, as grandes matriarcas do samba brasileiro. Em seguida, A roda de samba Canjerê do Amaro promove o resgate das origens do samba através de sua origem africana, fortalecendo a cultura afro-brasileira, ao explorar as vastas possibilidades que o samba tem através de um time de músicos muito versátil e com ampla estrada e repertório. No repertório Amaro canta obras musicais dos seus três álbuns, seu DVD, de artistas da sua geração e clássicos do Semba ao Samba.

Niterói

Teatro | Leci Brandão – Na Palma da Mão | 14 anos

O caminho trilhado pela artista é mostrado em cena ao som de sucessos como “Isso é fundo de quintal” | Foto: Divulgação

1º de março | 19h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia-entrada); gratuidade (credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG)

Sinopse: A trajetória de uma das maiores artistas brasileiras, Leci Brandão, é contada em um musical a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Iansã, e por meio do doce olhar de sua mãe, Dona Leci e um de seus grandes aliados nessa trajetória, Zé do Caroço. O caminho trilhado pela artista, da ala de compositores da Mangueira à Assembleia Legislativa de São Paulo, é mostrado em cena ao som de sucessos como “Isso é fundo de quintal” e “Zé do Caroço”.

Exposição | Simbioses | Classificação livre

A exposição Simbioses tem classificação livre | Foto: Divulgação

Até 3 de março | Sexta até 21h; Sábado e Domingo, das 13h às 21h | Teatro da UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí) | Gratuito

Sinopse: SIMBIOSES é uma jornada profunda pela interseção entre o corpo e o espaço que habitamos, uma exploração meticulosa da essência dos ciclos que definem nossa experiência. Aqui, mergulhamos na intrincada relação entre o indivíduo e seu ambiente, tecendo uma rede de conexões entre devaneios, metamorfose criativa e a construção do eu artístico. A exposição abraça o conceito de sui generis, propondo-se a existir no sentir singular de cada experiência, na peculiaridade de cada manifestação. Aqui, a simbiose vai além da interação entre espécies diferentes; ela se expande para abraçar a relação íntima entre o ser humano e o espaço ao seu redor. É o ponto de convergência entre a individualidade e a interdependência, onde cada obra de arte ecoa essa simbiose, sendo uma expressão singular de como cada artista se entrelaça com seu ambiente.

Curso | Curso infantil de Circo | A partir dos 10 anos

O curso busca desenvolver equilíbrio, concentração, foco, trabalho em grupo, através de exercícios circenses | Foto: Divulgação

De 2 de março a 29 de junho | Sábados, das 14h às 16h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Gratuito

Sinopse: O curso busca desenvolver equilíbrio, concentração, foco, trabalho em grupo, através de exercícios circenses. Inscrições: no setor de matrículas, das 8h às 17h (levar RG – original e cópia)

Dança | 'CURU-MIM' | Classificação livre

O espetáculo traz poesias que abordam temas importantes como, a preservação da flora e da fauna nativa | Foto: Divulgação

2 de março | 16h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia-entrada); gratuidade (credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG)

Sinopse: Em CURU-MIM, somos convidados a conhecer um pouco mais sobre a rica herança que recebemos dos povos nativos, especialmente no que diz respeito à costumes, linguagem e ensinamentos de como cuidam das terras, seu território e de sua ancestralidade. O espetáculo traz poesias que abordam temas importantes como, a preservação da flora e da fauna nativa ou a construção das cidades e suas consequências no meio ambiente.

Teatro | Homem-Aranha - O seu amigo de sempre | Classificação livre

A peça de teatro tem classificação livre e estará em cartaz nos dias 2 e 3 de março | Foto: Divulgação

2 e 3 de março | 17h | Teatro Eduardo Kraichete - Icaraí | R$80,00 (inteira); R$40,00 (meia-entrada); R$40,00 (meia solidária); R$40,00 (promo RioCard)

Sinopse: O Homem Aranha sempre foi um dos personagens mais queridos pelos fãs do quadrinho e agora ele chega aos palcos em uma nova montagem teatral, com o subtítulo “Seu Amigo de Sempre”, dando já um indício da narrativa que acompanhará as aventuras de Miles, um jovem latino e morador do Brooklyn, que se torna o primeiro homem-aranha negro. A história conta toda confusão que isso causou o vilão Mancha, sendo o convidado à sociedade Aranha por Gwen , para uma astuto e habilidoso novo Homem Aranha, o convocando para um combate inesperado. Esse novo personagem envolve o grupo em uma competição para descobrir quem é a melhor Aranha dessa teia, até descobrirem a verdadeira identidade deste misterioso e os seus poderes.

Stand Up | Rio Comedy Club | 14 anos

O Rio Comedy Club é um projeto formado por cariocas comediantes | Foto: Divulgação

2 de março | 20h | Teatro Eduardo Kraichete - Icaraí | Entre R$40,00 e R$80,00 (mezanino); Entre R$40,00 e R$80,00 (plateia)



Sinopse: O Rio Comedy Club é um show de cariocas para cariocas em um projeto formado por comediantes do Rio de Janeiro, focado em valorizar o cenário de stand-up comedy. Nesse show, cada comediante faz uma apresentação de 15 a 20 minutos, e ao final, todos se reúnem em um desafio super divertido, o “Quem Vai Primeiro”, em que eles se dividem em 2 duplas e precisam improvisar piadas na hora com temas sugeridos pelo público.

Stand Up | KD, O show - Um espetáculo que nunca se repete | 16 anos

O Stand Up acontece no próximo domingo (3) | Foto: Divulgação

3 de março | 20h | Teatro Eduardo Kraichete - Icaraí | Entre R$35,00 e R$70,00 (mezanino); Entre R$35,00 e R$70,00 (plateia)

Sinopse: Kwesny e Daniel Lopes são artistas/comediantes cariocas e fazem comédia desde 2012 com shows de stand up por todo o Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil. Nesta trajetória de “viver da comédia”, eles acumularam muitas histórias e experiências que trazem ao palco pra descontrair e divertir a plateia contextualizando suas vivências, gerando identificação e certa dose de nostalgia. Com o surgimento da pandemia em 2020, todos os eventos e shows foram interrompidos, Kwesny e Daniel então decidiram postar vídeos de humor na internet pra entreter os expectadores durante este período difícil. Com temas sobre a vida do Brasileiro e comparações sobre “Raiz ou NUTELLA”, deste modo o trabalho deles foi reconhecido pelo público hoje em suas redes ultrapassam os 3 milhões de seguidores por todo o Brasil. Desde então Kwesny e Daniel Lopes vem postando cada vez mais conteúdo nas redes e lotando os teatros por onde passam, levando o material de suas vidas e criando coisas novas a cada apresentação.

