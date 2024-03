Prefeitura de Niterói amplia Aprendiz Musical

O prefeito Axel Grael, que também se emocionou com a performance, destacou o papel fundamental do governo ao proporcionar oportunidade para jovens - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Alex Ramos

O prefeito Axel Grael, que também se emocionou com a performance, destacou o papel fundamental do governo ao proporcionar oportunidade para jovens - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Alex Ramos

Programa Aprendiz Musical foi ampliado pela Prefeitura de Niterói e vai oferecer educação musical gratuita para 10 mil crianças e jovens da rede municipal de ensino, garantindo o acesso à cultura e às artes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29), pelo prefeito Axel Grael, que participou da cerimônia de início das aulas do projeto. Também participaram do evento o secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz, a subsecretária de Educação, Gabriela Linhares, e o presidente do Instituto Memória Musical Brasileira (IMMUB), João Carlos Carino.

A cerimônia, que contou com a presença dos professores e colaboradores do programa, começou com a apresentação de Isaque Alves, de 16 anos. Pianista, autodidata e prodígio, o aluno do Aprendiz foi ovacionado pelo público. O prefeito Axel Grael, que também se emocionou com a performance, destacou o papel fundamental do governo ao proporcionar oportunidade para jovens.

“Esse é um projeto que enche Niterói de orgulho e que nos presenteia ao descobrir talentos como o Isaque. Eu acompanho o Aprendiz desde 2013, quando ainda era vice-prefeito junto do Rodrigo Neves, e, desde então, vejo de perto o trabalho para superar as adversidades e transformar essa iniciativa em sinônimo de excelência. Hoje, anunciamos a criação de mais 2.500 vagas e nos tornamos o maior programa de iniciação musical em escolas públicas do Brasil. Com essas medidas, estamos trabalhando para que Niterói se torne cada vez mais uma cidade musical, das artes e da cultura”, reforçou o prefeito.

O Aprendiz Musical foi criado em 2001 e inclui aulas de iniciação musical e prática de instrumentos de cordas, sopros e percussão e também de canto e coral. O projeto está presente em toda a rede municipal de ensino e oferece aos musicistas apoio psicológico e de assistência social e ainda curso de pré-vestibular. Ao longo do ano, além das aulas, os jovens integram atividades de intercâmbio e workshops, inclusive com representantes internacionais da área da música. Quando estudantes da rede municipal não preenchem todas as vagas, a Prefeitura lança editais para outros jovens moradores da cidade, que precisam ter até 24 anos.

O secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz, comentou sobre o simbolismo da ampliação do Aprendiz.

“Eu sempre tive uma ligação histórica com esse projeto. Eu sou da época em que o Aprendiz ainda estava no Morro do Céu, na Escola Padre José de Anchieta. Acreditar no projeto significa fazer uma escolha pelo futuro da cidade, pelos nossos jovens e pela empregabilidade de todo um setor de músicos e professores. Essa ampliação é um investimento de R$20 milhões na cultura e nas crianças de Niterói”, celebra o secretário.

Em 2023, o programa Aprendiz Musical mais que triplicou o número de alunos atendidos, que passaram de 2,1 mil para cerca de 7,5 mil. Atualmente, o projeto está presente em todas as 49 unidades do ensino fundamental de Niterói.

Para 2024, a meta é aumentar para 10 mil o número de crianças matriculadas, além de oferecer mais turmas de iniciação musical, aprendizado de instrumentos e canto coral. Além disso, os estudantes vão poder se aprofundar em aulas de canto, teatralidade e prática vocal. Esse ano, o programa também vai inaugurar o Polo Conservatório e a Casa Aprendiz, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. Outro destaque é a criação do Setor de Desenvolvimento Social, área do projeto voltado para acolher famílias de alunos.