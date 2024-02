Tiktoker de São Gonçalo com mais de 1 milhão de seguidores faz sucesso nas redes

Acumulando mais de 1 milhão de seguidores e quase 54 milhões de curtidas, o frentista Vanilson Neves hoje vive uma realidade de sucesso em uma das principais redes sociais da atualidade, o TikTok. O morador de São Gonçalo usa seu cotidiano para criar conteúdo de humor, e revela, em entrevista para O SÃO GONÇALO, que sonha alcançar um público ainda maior.

Embora nascido em Niterói, Vanilson, de 47 anos, é praticamente um gonçalense. O município foi onde ele escolheu para morar com a família. Divorciado e pai de um casal de filhos, 'o engraçado', apelido como ele mesmo gosta de se chamar, viu seus vídeos gravados no dia a dia dentro do ônibus viralizarem de uma hora para a outra.

"Muitas pessoas vão no meu trabalho, no posto de gasolina lá em Niterói, para tirarem foto comigo e agradecer por esse personagem que eu criei. Eu não imaginava que iria ser essa explosão toda, ia repercutir tanto no Brasil e até mesmo fora do País. E eu sou muito grato por cada seguidor e cada curtida", diz Vanilson.

Segundo o niteroiense, a vontade de postar nas redes sempre existiu, mas foi seu filho, o adolescente Lucas, que deu o incentivo inicial para o início das publicações de humor, algo que para o frentista já fazia parte da sua personalidade. "Me considero alegre e engraçado não só com a família, mas com todo mundo". Para Vanilson, poder ver seus vídeos repercutindo e ouvir das pessoas que ele as ajudou com a depressão é o que o faz feliz.

O humorista relata que seu primeiro vídeo "nasceu" em um dia que ele estava em casa, sem a intenção de postar, e sentiu que algo ou alguém teria "falado" em seu coração que era hora de gravar algum conteúdo.

Conteúdo produzido já tem rendido frutos para o morador de São Gonçalo

"Eu sou um cara muito de fé. E parecia que uma voz falou assim 'posta esse vídeo aqui. Daí eu tive a ideia de me levantar naquele exato momento, botar uma bermuda e fazer uma 'graça'. E o vídeo viralizou e papai do céu me abençoou naquele momento", conta.

Alguns dos seus vídeos mais famosos no TikTok foram gravados no transporte público. Vanilson conta que a ideia de filmar no ônibus surgiu de repente, enquanto ele voltava para casa do trabalho, algo que faz parte de seu cotidiano e que ele acreditou que poderia entreter outras pessoas.

"Eu estava no ônibus uma vez e aí pensei 'poxa, vou fazer alguma coisa aqui no meio dessa galera'. Até porque isso faz parte do meu cotidiano no trabalho. Daí eu usei um filtro de palhaço que hoje, graças a Deus, está viralizando bastante", expõe.





Um dos vídeos mais famosos de Vanilson tem 18 milhões de visualizações e quase 3,5 milhões de curtidas Reprodução

O frentista revela que sua presença nas redes já tem mudado a sua realidade de alguma maneira. Além do seu trabalho em um posto de gasolina, a "graninha" que ele tem feito com o TikTok tem ajudado a quitar as dívidas. Desta forma, ele pretende se dedicar à criação de conteúdo de humor e, quem sabe, conquistar ainda mais coisas com o "hobby" que virou um negócio.

"Eu quero trabalhar mais e mais e conquistar o que papai do céu achar que eu devo conquistar. E esse sou eu, alegre, feliz, com uma família maravilhosa que me apoia e incentiva. Eu sou um cara simples e dinheiro nenhum ou fama, seja qual for, não vai mudar o que eu sou", declara o influenciador.

Para acompanhar o conteúdo de Vanilson Neves, acesse @vanilsonnevess no TikTok e também no Instagram.