Cinema Público de Maricá divulga programação do fim de semana

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cine Henfil, tem o prazer de convidar a todos para assistirem, entre os dias 01 e 03 de março, lançamentos e filmes premiados.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br.

Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 01 (sexta-feira)

19h – Retratos Fantasmas - Um documentário ambientado no centro do Recife, durante o século XX. Reunindo imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento, o filme busca explorar a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. Tendo levado 7 anos para a sua conclusão, o documentário marca o retorno de Kleber Mendonça Filho ao Festival de Cannes - após vencer o Prêmio do Júri, em 2019, com Bacurau. Tratando do desenvolvimento urbano acelerado, o filme segue o ponto de vista da janela da casa do diretor, onde morou por vários anos. Classificação livre

Dia 02 (sábado)

15h – Bizarros Peixes Das Fossas Abissais: Uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano. Classificação 10 anos.

16:30h – Oficina de Animação com o Diretor Marcelo Marão.

17h - O Último Cine Drive-Inn - O jovem Marlombrando se vê obrigado a voltar à Brasília, sua cidade de natal, devido a doença de sua mãe, Fátima. Lá, ele vai reencontrar seu pai, Almeida, dono do Cine Drive-in, há 37 anos. Ele insiste em manter vivo o cinema, mesmo não atraindo mais espectadores como na década de 70. Para isso, conta com a ajuda de apenas dois funcionários: Paula, que cuida da projeção e da lanchonete; e José, um velho amigo de Almeida, que ajuda a vender ingressos no caixa e da limpeza do local. Com a ameaça de demolição do Cine Drive-in e o agravamento da doença de Fátima, pai e filho vão ter que se unir e tentar reviver o passado. Classificação 12 anos.

19h - Retratos Fantasmas

Dia 03 (domingo)

15h – Bizarros Peixes Das Fossas Abissais

17h – Retratos Fantasmas

19h – O Último Cine Drive-Inn

1/4 | Foto: Divulgação

2/4 | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação