Nunca é tarde pra realizar: autor gonçalense publica primeiro livro após 33 anos escrevendo histórias

Marcelo sempre soube que queria ser escritor. Desde os treze anos de idade, sonhava com o momento em que teria uma de suas inúmeras criações nas prateleiras das livrarias, na casa de desconhecidos e em suas próprias mãos. 33 anos se passaram, e hoje, aos 46, Marcelo Antunes Alves da Costa, ou apenas ‘Marcelo Antunes’, pode se autodeclarar o sempre quis ser: autor. Com o lançamento do livro 'Todos estão surdos', o gonçalense realiza um sonho de infância e prova, que não importa quantos anos se passem, sempre é tempo de tentar algo novo.

Aos treze, escreveu seu primeiro romance, 'Ansiedade', que segundo ele, se tratava de “uma baboseira ambientada em Paris, durante a Segunda Guerra, que contava a história de duas irmãs gêmeas, a Leonor e a Leonora”. Depois vieram outros, mas ele sentia que nenhum deles era merecedor de ser enviado a alguma editora.

No entanto, tudo mudou no início do ano passado, quando, em um dos momentos mais difíceis de sua carreira como profissional de Educação da rede municipal, onde trabalha há 25 anos, uma amiga lhe deu um conselho transformador.



“No início de 2023, procurei uma psiquiatra e depois de muita conversa com ela e minha psicóloga, chegamos ao diagnóstico de Burnout. Fiquei dois meses afastado do chão da escola e voltei readaptado na Sala de Leitura. Quando ‘burnoutei’, o livro já tinha bastante coisa escrita, mas era uma história que não tinha liga, não atava nem desatava. Então, uma grande amiga, quando soube o momento que atravessava, me propôs ressignificar toda aquela crise, me aconselhando a aproveitar o tempo em casa para terminar o projeto. Deu no que deu”, contou o escritor.

Segundo ele, o processo não foi fácil. Enfrentar um diagnóstico de Burnout e ao mesmo tempo, dar uma nova vida a uma história que vinha sendo desenvolvida desde 2018, foi um grande desafio. Mas Marcelo cumpriu com maestria, e mais do que isso, se descobriu ainda mais forte do que imaginava.

“Era como se a história não me fisgasse — então, como poderia fisgar os outros? Incrivelmente, depois do Burnout, foi como se uma chave virasse e tudo fluísse melhor. Inclusive, digo, na nota final do livro, que ele foi meu bote salva-vidas quando julgava não ter mais forças para nadar.”, disse.

O que ele nem poderia imaginar é que fecharia 2023 em grande estilo, com direito a aprovação da história por uma editora e o lançamento do livro na Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, que aconteceu em novembro passado. “Pegá-lo na mão foi uma sensação incrível. Sabe aquela história de ‘só acredito vendo’? Pois é. Às vezes, tinha a sensação que não ia rolar. A velha história do ‘bom demais pra ser verdade’. Não tenho filhos, mas julgo ser algo próximo ao que um pai sente na primeira vez que segura o seu. Só conseguia pensar ‘ele existe, ele existe…’”, revelou Marcelo.

O livro foi lançado no fim de 2023, pela Editora Patuá | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

“Todos estão surdos” é o seu primeiro livro publicado, e também a primeira vez que julgou ter uma história suficientemente “bacana” para apresentar a uma editora. “Que bom que a Editora Patuá achou o mesmo.”, brincou o autor.

“Uma psicóloga histérica. Uma doente terminal escolhendo como morrer. Um jovem viciado em sexo com desconhecidos. ‘Todos Estão Surdos’ é a história dessas pessoas, seus medos, dúvidas, erros e acertos. Uma gente que fala muito, o tempo todo, mas parece nunca se escutar.”, descreveu o gonçalense, que apesar de ter nascido em Niterói, viveu sua vida inteira em São Gonçalo.

Até o momento, Marcelo fez o lançamento da obra durante a Flip, em Paraty, após ser selecionado através de um edital para lançamento no evento, representando a Editora Patuá; e durante um evento no Restaurante Jambeiro, em Niterói, que aconteceu no dia 17 de dezembro. Para Marcelo, o lançamento foi um grande momento de realização em sua vida, e ficou feliz em receber o apoio de amigos e familiares nesta nova jornada como escritor.

“Eu nunca casei nem sou pai, então, sentia como se estivesse casando ou batizando um filho. Sem falar do medo de só aparecer minha família, mas ninguém me deixou na mão e o evento lotou. Quem tem amigos tem tudo, né?”, disse Marcelo com gratidão.

Apesar da conquista, Marcelo ainda tem um grande objetivo: lançar o livro em São Gonçalo, cidade em que cresceu e que tanto ama, e explicou os motivos que o impediram de realizar este desejo. “Tô concentrando esforços para lançar em São Gonçalo, minha cidade. Minha intenção, desde o início, era lançar aqui. A gente reclama tanto que a cidade não tem opções de cultura e lazer; não podia deixar a oportunidade passar em branco, mas foi difícil encontrar um lugar.”

Mesmo enfrentando as adversidades da vida no meio do caminho, se entender autor tem sido uma jornada prazerosa para Marcelo, que não pretende parar por aí. Em breve, ele tem a intenção de lançar novas obras e criar novas histórias, para que tudo o que vive hoje, se torne apenas um ponto de partida em sua carreira como escritor.

“Comecei a escrever o que, se tudo der certo, será um próximo romance. Além de tentar divulgar o livro. A gente escreve pra que as pessoas leiam, né? Como é minha primeira experiência, confesso que não ‘tá’ sendo muito fácil, mas também ‘tá’ sendo muito prazeroso apresentar o “Todos Estão Surdos” para as pessoas.”, finalizou.

Para quem quiser saber mais do trabalho de Marcelo, acesse @marceloaacosta no Instagram.

Serviço:

“Todos estão surdos”

Autor: Marcelo Antunes

Editora: Patuá

Páginas: 316

Preço: 60,00

Onde comprar:

https://www.editorapatua.com.br/todos-estao-surdos-romance-de-marcelo-antunes/p

ou pela DM do autor no Instagram, @marceloaacosta.

