Niterói inaugura "minicidade" com atividades para alunos da rede municipal

Maquete reproduz situações do cotidiano do trânsito para crianças - Foto: Divulgação

A Nittrans inaugurou, nesta segunda-feira (26), uma Mini Cidade para alunos da Rede Municipal de Niterói. A maquete interativa faz parte da operação "Volta Às Aulas" e simula elementos do cotidiano urbano para promover educação no trânsito para crianças. A ferramenta pedagógica foi montada no Caminho Niemeyer, no Centro.

A iniciativa é voltada para crianças do ensino fundamental. Ao longo da semana, o espaço promove atividades, exibição de filmes e brincadeiras. O objetivo, segundo o órgão, é "desenvolver cidadãos responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres como participantes ativos no trânsito".

Nesta segunda (26), o presidente da Nittrans, Gilson Souza, conversou com as crianças participantes sobre a importância de aprender as regras de trânsito. "Todos nós que andamos na rua, seja a pé, de bicicleta, de carro, ou de ônibus, precisamos conhecer as regras do trânsito, para ficarmos seguros e não corrermos riscos de acidente”, ensinou o presidente.

O secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói, Bira Marques, participou da inauguração. "Eu estudava numa escola municipal aqui em Niterói e uma professora perguntou para a turma se a gente sabia atravessar a rua, se era pela frente do ônibus ou por trás do ônibus, e eu errei a resposta. Foi ali que eu entendi que é importante saber as regras de trânsito", compartilhou o secretário.



Além do lançamento da Mini Cidade, a Operação Volta Às Aulas oferecerá, até 1° de março, sessões de cinema para estudantes da Rede Municipal de Niterói. O projeto Cinema Rodoviário receberá os jovens em uma sala de cinema móvel, montada no interior de uma carreta da Polícia Rodoviária Federal, que ficará estacionada no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade.

Evento conta, ainda, com sessões de cinema para crianças | Foto: Divulgação

Os filmes exibidos na iniciativa tratam de temas relacionados à educação para o trânsito. A programação prevê a realização de até duas apresentações diárias de cinema, intercaladas com atividades interativas na Mini Cidade.

Durante o sábado (02) e o domingo (03), as atividades na Mini Cidade e na Carreta do Cinema Rodoviário da PRF estarão abertas ao público geral em dois horários, às 10h e às 14h.