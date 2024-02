Desfile das Campeãs: Viradouro volta ao Sambódromo neste sábado (17)

Quem perdeu o desfile da Unidos do Viradouro na última segunda-feira (12) tem uma nova chance de ver o enredo da grande campeã do Carnaval carioca neste sábado (17). A escola de Niterói volta para a Marquês de Sapucaí junto de outras cinco agremiações para o tradicional Desfile das Campeãs, previsto para começar às 22h.

As escolas voltam a desfilar na Marquês de Sapucaí na ordem inversa de sua colocação. Assim, o desfile da campeã deve acontece já durante a madrugada de domingo (18). Confira a ordem:

- Unidos de Vila Isabel (6ª), às 22h;

- Portela (5ª), às 23h;

- Acadêmicos do Salgueiro (4ª), às 00h;

- Acadêmicos do Grande Rio (3ª), à 1h;

- Imperatriz Leopoldinense (2ª), às 2h;

- Unidos do Viradouro (1ª), às 3h.

Leia mais sobre o Carnaval 2024:

➢ Ainda é carnaval! Veja quais blocos desfilam este final de semana

➢ No 'bote' da serpente, Viradouro é a grande campeã do Carnaval. Porto da Pedra cai

A grande campeã terminou a apuração com nota máxima em todos os quesitos e conquistou 270 pontos. A agremiação niteroiense chegou a ter sua pontuação perfeita "ameaçada" por um recurso pedido pelas escolas rivais, que apresentaram uma denúncia a Liesa acusando a escola de desfilar com mais componentes do que o permitido na Comissão de Frente.

Apesar disso, a Liga responsável pelos desfiles do grupo Especial negou o recurso. Mesmo se tivesse sido penalizada - com pena máxima de 0,5 pontos -, a escola continuaria campeã, já que teve 0,7 de vantagem sobre a vice-campeã - maior diferença de pontos na categoria em 13 anos. A Viradouro venceu o Carnaval com o enredo "Arroboboi, Dangbé!", do carnavalesco Tarcísio Zanon.