Recurso negado: Viradouro segue com pontuação máxima após título

A Unidos do Viradouro, campeã do carnaval 2024, segue com pontuação máxima após a Liesa negar recurso de escolas concorrentes que entraram com pedido para que a agremiação de Niterói perdesse cinco décimos pelo número de componentes na comissão de frente.

Momentos antes da apuração, Imperatriz, Grande Rio, Mocidade e a Beija-Flor entraram com um recurso contra a Viradouro pedindo punição por a escola ter ultrapassado mais de 15 componentes na comissão de frente, o que fere o regulamento da competição.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) negou, durante reunião realizada nesta quinta-feira (15), o pedido.

No entanto, mesmo que o recurso fosse aceito, a agremiação de Niterói continuaria com o título, pois ficou sete décimos na frente da segunda colocada, a Imperatriz Leopoldinense.