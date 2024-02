Tradição de Maricá é campeã dos desfile do Maricarnaval 2024

A escola Tradição de Maricá foi a grande campeã do desfile das escolas de samba de Maricá. Nesta quarta-feira de cinzas (14), os jurados divulgaram seus votos para as escolas, que fizeram o primeiro desfile de Carnaval da cidade em 16 anos. O "Maricarnaval", como foi chamado o evento, aconteceu na Passarela Adélia Breve, no Centro, na última terça (13)

A vice-campeã foi a Unidos do Saco das Flores, seguida pela Inocentes de Maricá, em terceiro lugar, e a Império da Camisa Azul e Branco, em quarto. No Grupo de Acesso, a Flor do Imbassaí ficou com o primeiro lugar e desfilará pelo Grupo Especial do município em 2025.

Fundada em 1993 no bairro Itapeba, a Tradição de Maricá tem "tradição" nos desfiles da cidade. O grupo já tinha seis títulos pelo grupo especial e um no acesso. Na terça (13), a agremiação foi a penúltima escola a desfilar. Ela levou para a avenida elementos da cultura nordestina com o enredo “A Asa Branca Tradição e a saga do sambaião”, do carnavalesco Renato Figueiredo.



A bateria Guardiões do Samba, com 60 integrantes, foi conduzida pelos mestres Armando e Gilson, tendo à frente a rainha Thayna Laysa e a princesa Rosana Barbosa, além de dois casais de mestre sala e porta-bandeira: Cassia e Yuri; Gabriela e Felipe. A escola teve sete intérpretes: Jota Pê, Pedrinho, Neguinho, Luizinho da Mumbuca, Ediel, Celsinho da Cabuçu e Amarildo.

Desfile municipal deve contar com mais escolas de samba a partir de 2025 | Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

Com o sucesso d edição 2024, a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (LACAM) anunciou que o desfile terá mais agremiações participando no próximo ano. Segundo o presidente do conselho deliberativo, Alexandre Oliveira, o regulamento disponibiliza cinco vagas nos grupos Especial e Acesso 1.



A subida da Flor do Imbassaí completou o quadro para o Grupo Especial, que não teve escolas rebaixadas. No Acesso, as escolas Herdeiros de Maricá e Acadêmicos do Caxito terão a companhia da Acadêmicos de Araçatiba e de outras duas, ainda a serem definidas, em 2025.