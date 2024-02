Restaurante do Povo em SG vai abrir na segunda de carnaval e Quarta de Cinzas

O Restaurante do Povo, em Alcântara, vai funcionar normalmente na segunda (12) e na Quarta-feira de Cinzas (14), fechando apenas na terça-feira (13), feriado de Carnaval. A iniciativa foi um pedido do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, que entende a importância de manter o equipamento aberto para as pessoas em vulnerabilidade social.

“O gonçalense precisa desse serviço que, para muitos, garante a única refeição do dia. Em um ano de funcionamento foram servidas mais de 550 mil refeições, garantindo a segurança alimentar de muitas pessoas. É um serviço muito importante na nossa cidade”, destacou o prefeito.

O café da manhã será servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.

O equipamento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo – que elaborou o projeto de implantação do Restaurante do Povo na cidade através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) – com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O Restaurante do Povo foi criado com o objetivo de reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população através do fornecimento de refeições saudáveis, balanceadas e originadas de processos seguros, garantindo assim, o direito humano à alimentação adequada. Em São Gonçalo, a unidade tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro).