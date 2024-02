Partage Shopping oferece baile de dança de salão dedicado à terceira idade

Em clima de carnaval, o Partage São Gonçalo vai realizar a primeira edição do ano do Baile da Helô, neste sábado, dia 10 de fevereiro. O Baile da Terceira Idade especial de carnaval recebe os pés de valsa para muita descontração e diversão no Jardim do shopping, às 16h. A atividade é gratuita.

A edição é temática e sugere que todos usem adereços carnavalescos para deixar a festa ainda mais animada. Embora dedicada ao público de mais idade, o encontro para dançar é aberto para a participação de todas as idades.

A iniciativa conta com a parceria da promotora Helô Reis, muito conhecida pelo público no circuito de dança em todo o estado do Rio de Janeiro. Como de costume, o baile conta com a presença de dançarinos para entreter o público, além de uma banda ao vivo.

Serviço:

Baile da Helô Reis no Partage São Gonçalo

Data: 10 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Jardim, 1º piso.

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo – RJ

Mais informações: https://www.partagesaogoncalo.com.br/