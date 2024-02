Bloco do Cacique agita Jardim Catarina na terça de Carnaval (13)

Primeira edição do Bloco conta com apoio do Bloco dos Marrecos e do Bloco dos Índios - Foto: Divulgação

Primeira edição do Bloco conta com apoio do Bloco dos Marrecos e do Bloco dos Índios - Foto: Divulgação

O Carnaval do Jardim Catarina promete ser bastante animado em 2024! Na próxima terça-feira (13), os foliões do bairro em São Gonçalo se reúnem para a primeira edição do Bloco do Cacique, que acontece a partir das 12h na Rua 1, próximo ao "Campo da Resenha".

O bloco é organizado por Altair Gomes, de 53 anos, conhecido pelo nome artístico MC Cacique. Com a parceria de outros dois blocos na região - o Bloco dos Índios e o Bloco dos Marrecos -, o evento contará com apresentações de artistas como DJ Formiga, MC Sargento, Baby Só Zuera e MC Chocolate.

Leia mais sobre o Carnaval:

➢ Carnaval Raiz 2024 acontece nos bairros de São Gonçalo

➢ Carnaval do Maricá das Artes oferece diversas atividades a partir do dia 5

➢ Ita Folia 2024: Monobloco, Simpatia É Quase Amor, Cordão da Bola Preta, Carrossel de Emoções e muito mais agitam o carnaval em Itaboraí



Cacique conta que o projeto surgiu com o interesse de afastar os estigmas de insegurança pública que costumam cerca a imagem do Catarina. "A gente aqui é carente de tudo. Diversão a gente não tem quase nenhuma e vivemos nas 'páginas policiais'. Então, a gente quer tirar o nome do nosso bairro, da nossa comunidade, das manchetes negativas e levar para as páginas de cultura", explica o MC.



O que o motivou a tirar o bloco do papel foi a participação no Bloco dos Marrecos em 2023. Empolgado com o evento, ele procurou amigos moradores da região para propor a criação de um novo bloco para o Carnaval seguinte. "O pessoal aceitou bem, todo mundo ficou falando: ‘bota o bloco mesmo, vai ser mais entretenimento pra nossa comunidade’. Aí eu decidi: ‘já está lançado então o Bloco do Cacique’", conta, orgulhoso, o organizador.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Por conta disso, ele convidou os colegas do outro bloco para participarem da organização de sua própria empreitada. "Vão participar junto com a gente o Bloco do Marreco, além do Bloco do Índio, lá de Santa Luzia, também. A gente não quer concorrer, disputar nada entre nós. O que queremos é nos unirmos para trazer mais entretenimento. Quanto mais a gente se unir para trazer coisas culturais, mais a gente traz visibilidade para nossa comunidade e até para os nossos pedidos", enfatiza Cacique.

O Bloco tem entrada gratuita e vai acontecer com trio elétrico fixo, na altura do Campo do Resenha na Rua 1. Comerciantes da região venderão comida e bebidas em barraquinhas instaladas no local. As atividades estão previstas para começar por volta de 12h, na terça-feira de Carnaval (13).