Ita Folia 2024: Monobloco, Simpatia É Quase Amor, Cordão da Bola Preta, Carrossel de Emoções e muito mais agitam o carnaval em Itaboraí

O carnaval em Itaboraí promete arrastar uma verdadeira multidão de foliões, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com atrações imperdíveis no Ita Folia 2024. Entre elas, os blocos carnavalescos Monobloco, Simpatia É Quase Amor, Cordão da Bola Preta, Carrossel de Emoções, Bloco do Pagode do Adame e muito mais. A programação de shows promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, será na Avenida 22 de Maio, com trio elétrico na altura do Centro. E simultaneamente, a Praça Marechal Floriano Peixoto será palco da ‘matinê’ reservada para os pequenos foliões, das 16h às 22h.

A concentração será a partir das 17h, na esquina com a Rua Dr. Macedo e o percurso vai até a Praça Alarico Antunes. A via nos dois sentidos e as ruas de acesso estarão interditadas para garantir a segurança dos foliões. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destaca a importância de celebrar a programação de carnaval com responsabilidade e diversão na cidade.

“Preparamos uma programação com muitas atrações incríveis, que vai animar todas as idades, porque o povo de Itaboraí merece momentos de felicidade. Então, é bom todo mundo já separar a fantasia, chamar toda a família, amigos e vir curtir o Ita Folia com a gente”, disse Marcelo Delaroli.

O ItaFolia terá início no sábado (10/02), com a apresentação do bloco carnavalesco Simpatia é Quase Amor e da banda Bicho Solto. Criado em 1984, o bloco Simpatia é Quase Amor é um dos mais tradicionais blocos de rua do Rio de Janeiro e arrasta foliões com clássicas marchinhas de carnaval.

Já no domingo (11/02), será a vez do Monobloco arrastar foliões pela Avenida 22 de Maio. Criado em 2000, o Monobloco é um dos mais conhecidos blocos de carnaval brasileiros. O diferencial do grupo sempre foi usar instrumentos de escola de samba para tocar outros ritmos além do samba, como, marchinha, funk, xote e ciranda. Também, no dia 11 de fevereiro, o Bloco do Pagode do Adame vai se apresentar para os foliões com uma mistura de todos os ritmos.

Já na segunda-feira (12/02), a programação do ItaFolia contará com o Cordão da Bola Preta, o mais antigo bloco de carnaval do Rio de Janeiro e um dos mais antigos do país, além do grupo Strategya e do DJ Caique. Fundado em 1918, o Bola Preta possui uma marchinha muito conhecida, a Marcha do Cordão da Bola Preta, famosa pelo verso "quem não chora, não mama", considerado o hino da agremiação.

Encerrando a programação do ItaFolia, na terça-feira (13/02), será a vez do Carrossel de Emoções, cujo nome faz referência ao funk de Claudinho e Buchecha. O grupo apresenta em ritmo de folia antigos sucessos do funk carioca que ainda permanecem vivos na memória do público, como 'Rap do Salgueiro', 'Tô Tranquilão', 'Rap da Felicidade' e outros. O último dia do Ita Folia contará também com a apresentação da cantora Lara Zurarte e do DJ Caique.

Em todos os dias de evento, DJ Tubarão ficará responsável por animar o público presente. E ainda a apresentação ficará por conta de André Gasparetty.

Programação - ItaFolia 2024

10/02 - Simpatia é Quase Amor e Banda Bicho Solto

11/02 - Monobloco e Bloco do Pagode do Adame

12/02 - Cordão da Bola Preta, Strategya e DJ Caique

13/02 - Carrossel de Emoções, Lara Zurarte e DJ Caique

DJ Tubarão todos os dias