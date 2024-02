Cinema público de Maricá divulga programação com os mais pedidos das férias

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cine Henfil, convida o público para assistir, de 6 a 8 de fevereiro, os filmes que foram os campeões da programação de férias.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É preciso chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

Cine Henfil Maricá | Foto: Divulgação

Confira a programação:

Dia 06 (terça-feira)

16h – Turma Da Mônica (Laços) - Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa. Classificação 6 anos.

18h - O Pequeno Príncipe (animação) - Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno príncipe que vive em um asteroide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no deserto em plena Terra. Classificação livre.

Dia 07 (quarta-feira)

16h – O Pequeno Príncipe (animação)

18h - Turma Da Mônica (Laços)

Dia 08 (quinta-feira)

16h – Esqueceram De Mim - Uma família de Chicago planeja passar o Natal em Paris. Porém, em meio às confusões da viagem, um dos filhos, Kevin, acaba esquecido em casa. O garoto de apenas oito anos é obrigado a se virar sozinho e defender a casa de dois insistentes ladrões. Classificação 10 anos.

18h – Nosso Sonho – O longa-metragem apresenta a história da famosa dupla de cantores brasileiros Claudinho e Buchecha. A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois - que começou ainda na infância - se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos. Partindo de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, a dupla conquistou o Brasil a partir de ritmo, poesia e músicas envolventes. No filme, também conhecemos a história e as inspirações por trás dos maiores hits da carreira dos cantores, que permaneceram juntos até 2002, quando Claudinho faleceu em um acidente de carro. Classificação 12 anos.