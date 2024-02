Cães e gatos são castrados gratuitamente no Jardim Catarina

Cães e gatos continuam sendo castrados de forma gratuita em São Gonçalo, graças a uma parceria entre a Prefeitura e o projeto Ellos CastraPet. Os procedimentos já foram feitos em animais na Trindade, Barro Vermelho e Bandeirantes. Nesta última semana, o projeto chegou ao Jardim Catarina. As castrações dos animais previamente cadastrados começaram nesta segunda-feira (5), na Praça Jardim Catarina II, e irão até o dia 9 de fevereiro.

A castração gratuita é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que visa o controle populacional de animais, assim como a conscientização da população em relação aos temas da causa animal.

Leia também:

Rio tem mais de 2.500 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no estado

Candidatos têm última semana para se inscrever no concurso unificado

A autônoma Suelane Silva Pereira, de 48 anos, estava no local para castrar sua gata Mel, de 1 ano e 4 meses. Ela já perdeu uma outra gata por causa de um problema na hora do parto de um filhote.

“Essa gata não é minha, é da minha neta de 4 anos. Acho importante que as crianças tenham animais de estimação. No entanto, eu já perdi uma gata por causa de um problema no nascimento dos filhotes e não quero que isso aconteça mais. Eu já planejava realizar o procedimento no particular, mas é muito caro. Ainda bem que essa iniciativa está acontecendo aqui no município”, disse ela, que mora no Jardim Catarina há mais de 40 anos.

A estudante de veterinária Thayná Oliveira dos Santos, de 19 anos, estava castrando o animal de um amigo. Ela disse que o incentivou a realizar o procedimento no cachorro chamado Zeus, de 3 anos, para evitar doenças.

“Essa iniciativa da Prefeitura é excepcional! Eu consegui agendar na semana passada de forma bem rápida e hoje estou aqui para que o Zeus seja castrado. Todos os meus animais são castrados e eu incentivei meu amigo a fazer o mesmo com o dele. Com essa castração, o cachorro dele tem menos chance de desenvolver doença”, disse.