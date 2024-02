Trindade e Jardim Catarina receberão projeto social com aulas gratuitas de artes marciais

Os bairros da Trindade e do Jardim Catarina receberão aulas gratuitas de capoeira e jiu-jitsu a partir de março. O Projeto Social Ecoar, que já atua em comunidades do Rio de Janeiro desde 2021, vai instalar duas novas unidades em São Gonçalo neste primeiro trimestre de 2024, com a promoção de atividades físicas e artes marciais para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com um dos embaixadores do projeto, o bicampeão mundial de MMA Dudu Dantas, as unidades em SG ficarão no Clube Recreativo Trindade, no bairro da Trindade; e na Avenida Dr. Albino Imparato, a principal via do Jardim Catarina. A chegada das unidades ainda não tem uma data confirmada, mas acontece no mês de março, quando o projeto completa três anos de atuação.

As unidades oferecerão encontros de estímulo a atividade física para a terceira idade e aulas de jiu-jitsu e capoeira para crianças. Dudu, que tem uma reconhecida carreira como lutador e comentarista esportivo, vai participar de aulas do projeto e deve trazer à SG palestras para os alunos sobre experiência profissional no tatame.



Dudu já participa do Ecoar desde 2022 e foi um dos responsáveis pela inauguração de núcleos em seis comunidades da capital fluminense. "Cria" de um antigo projeto social no Morro do Santo Amaro, ele conta que sua própria experiência com iniciativas do tipo o motivou a participar das atividades do Ecoar.

"Graças a um projeto social, mesmo sem ter nada, eu consegui me despontar e conseguir ser campeão no jiu-jitsu e no MMA, além de conhecer diversos países e criar minha história dentro do esporte. Então eu sei da importância de um projeto social como esse. Para mim, hoje, é uma honra ser embaixador do Ecoar e poder levar saúde, educação, segurança pública para dentro das comunidades e de áreas de vulnerabilidade, para crianças carentes", ele conta.

As unidades do projeto atuam oferecendo material e suporte tanto para professores de artes marciais quanto para alunos interessados no esporte. De acordo com Dudu, podem participar não apenas moradores das comunidades onde os núcleos funcionam, mas qualquer morador que não tenha condições d e arcar com os custos de uma aula de luta.

"O Ecoar veio justamente para dar oportunidade para pessoas que não tem condições de pagar, mas querem melhorar a saúde, aprender uma arte marcial e melhorar sua educação, ter mais disciplina, respeito, entre outros diversos tributos", conclui o campeão mundial.