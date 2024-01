Projeto de Braços Abertos chega a São Gonçalo; conheça!

Até o dia 4 de fevereiro, a Vila Olímpica da Fazenda Colubandê, em São Gonçalo, recebe o Projeto de Braços Abertos - Edição 2024, que oferece diversas atrações culturais e esportivas acessíveis para toda a família.

A programação de atividades teve início nesta quarta-feira (24) e, para fechar o evento com chave de ouro, como já é tradição, no dia 4 de fevereiro, haverá uma grande celebração com corrida adulto e kids. A inscrição para a corrida será realizada, de forma presencial, de quinta (25) a domingo (28), das 9h às 14h, na Fazenda Colubandê.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer.

Ao longo das semanas, haverá atrações para todos, como breakdance, grafite, circo e treinão de corrida. Na manhã deste sábado (27), a programação conta com atividades para idosos, aula de fitdance e futebol freestyle. E, no domingo (28), vai rolar o primeiro treinão para a corrida e aula de circo. As atrações são gratuitas e acontecem sempre a partir das 9h, exceto o treinão, que será a partir das 8h.

A Fazenda Colubandê também vai receber a Casa Enel, onde os participantes vão poder usufruir de uma unidade móvel de atendimento para diversos serviços, além de sorteios de cinco geladeiras, para quem fizer o cadastro no local.

A programação completa do Projeto de Braços Abertos - Edição 2024 pode ser conferida através do link https://projetodebracosabertos.com.br/etapa-sao-goncalo-colubande/