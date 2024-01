O Nube disponibiliza 10.107 vagas de estágio, nesta semana

As vagas são abertas e fechadas em tempo real - Foto: Divulgação

As vagas são abertas e fechadas em tempo real - Foto: Divulgação

Na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho, existem vários aspectos a serem considerados pelo candidato. Entre eles, é essencial avaliar a remuneração oferecida pelas organizações. O estágio, diferentemente de um regime CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, não têm um valor mínimo pré determinado. Apesar disso, segundo uma pesquisa do Nube - Estagiários e Aprendizes, o valor médio da bolsa-auxílio subiu em 2023.

Por tratar-se de um cargo voltado a estudantes, cada nível de especialização recebe uma quantia diferente. Para os alunos do ensino médio, os ganhos ficaram em R$ 796,90, um crescimento de 8,59% em relação ao resultado divulgado em 2022. No médio técnico alcançaram R$ 985,76, um acréscimo de 7,57%. Para o superior tecnólogo, o valor ficou em R$ 1.339,29, representando um aumento de 7,46%. Por último, o superior fechou com R$ 1.376,86, tendo também um ganho de 5,48% comparado à análise anterior.

Nesse sentido, o presidente do Nube, Seme Arone Junior, comenta como a busca por esse cargo é vantajosa, principalmente para quem está iniciando uma carreira. “O quanto se vai colocar no bolso tem grande destaque para os candidatos. Apesar disso, os benefícios atingem o crescimento intelectual com a profissionalização, abrindo portas para efetivação e salários ainda maiores”, diz o CEO.

Para auxiliar os jovens nesse começo, o Nube disponibiliza 10.107 vagas de estágio

O Nube disponibiliza oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Confira algumas vagas em evidência nesta semana. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo.

Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Audiovisual, Comércio Exterior, Design de Interiores, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, Fotografia, Gastronomia, Geologia, Marketing, Moda, Odontologia, entre outros. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.200,00 a R$ 3.000,00.

Administração | R$ 3.000,00 | 284586

Arquitetura | R$ 2.000,00 | 284428

Biomedicina | R$ 1.100,00 | 278376

Ciências Atuariais | R$ 2.000,00 | 285141

Comércio Exterior | R$ 2.000,00 | 282575

Design | R$ 1.500,00 | 283973

Direito | R$ 2.200,00 | 224016

Educação Física | R$ 1.500,00 | 280079

Enfermagem | R$ 1.400,00 | 282736

Engenharia Ambiental | R$ 1.800,00 | 197965

Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 193108

Engenharia de Alimentos | R$ 1.500,00 | 277110

Engenharia Elétrica | R$ 2.000,00 | 280170

Farmácia | R$ 1.500,00 | 284569

Fonoaudiologia | R$ 1.400,00 | 253285

Gastronomia | R$ 1.500,00 | 227672

Jornalismo | R$ 1.575,00 | 210854

Moda | R$ 1.800,00 | 269782

Química | R$ 1.800,00 | 283975

Tecnologia da Informação | R$ 1.800,00 | 283211

Quem tiver interesse em alguma das oportunidades, deve entrar em contato pelo número (11) 3514-9300 e mencionar o código OE. Outra opção é realizar a busca no painel de vagas do Nube, baixar o aplicativo Nube Vagas (disponível na Apple Store e Play Store) e seguir nossas redes sociais @nubevagas.