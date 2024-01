Fãs de carros 'tunados' se reúnem para racha de som neste sábado (27)

Entusiastas de carros customizados de todo o estado se reúnem neste final de semana em Nova Friburgo para a segunda edição do "Largadão Festcar", que acontece às 18h no próximo sábado (27). Com premiação em dinheiro, a copinha de racha de som automotivo acontece próximo ao Ceasa Conquista, na Estrada Friburgo-Teresópolis.

Organizado pelas equipes Metamorfose e Largadão, o racha reúne diferentes equipes de carros para disputar qual carro tem a melhor qualidade e volume de som automotivo, além da premiação para o carro de destaque e exposição de veículos personalizados e rebaixados. Um dos realizadores da copinha, Rodrigo Andrade, de 40 anos, conta que o evento é uma alternativa autorizada para quem gosta de veículos modificados.

"A gente faz para a galera que curte um carro baixo, um carro turbinado. Tudo autorizado; a gente arruma sempre em um espaço onde possa colocar o som dos carros dentro das normas", ele explica. Sua equipe, a "Largadão", organizou o primeiro festival do tipo no ano passado.

Equipes de todo o estado devem comparecer ao evento, segundo organizador | Foto: Divulgação

"Foi sucesso. Deu bastante gente, um público bom. Agradou bastante a todo mundo que veio", relembra Rodrigo. Para a desse ano, a expectativa é bastante positiva, conforme adianta o organizador: "Além das daqui em Friburgo, que tem uma faixa de duas ou três equipes, vêm equipes de Cachoeira de Macacu, do Cantagalo, de Itaboraí, muitas equipes da Região dos Lagos".

O Largadão Festcar 2 acontece neste sábado (27), às 18h, na altura do km 35 da Estrada Friburgo-Teresópolis, próximo ao Ceasa.