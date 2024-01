Janeiro Branco: São Gonçalo Shopping terá dia de ações de saúde gratuitas

O Espaço Saúde Não Pode Esperar – uma parceria da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo com o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista - vai realizar um dia de atividades em alusão à Campanha Janeiro Branco, a partir das 10h, no próximo dia 29 de janeiro.

A campanha, esse ano, tem o tema “Saúde Mental enquanto há tempo!” e tem o objetivo de alertar a população para os cuidados com a saúde mental e emocional. Para os serviços, não há necessidade de agendamento.

A programação contará com alongamento, sessões de relaxamento com aromaterapia (uso de fragrâncias para melhorar o bem-estar físico e psicológico de uma pessoa), shiatsu (técnica de massagem), momentos de conscientização da promoção e prevenção da saúde mental e dinâmicas motivacionais para a população em geral.

Ainda estarão disponíveis os serviços de rotina do Espaço Saúde Não Pode Esperar como testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C; aferição de pressão arterial e glicemia; vacinação contra a gripe, coronavírus, tríplice viral e meningocócica C; acupuntura, auriculoterapia e teste rápido de PSA - exame de sangue que pode detectar o câncer de próstata.

“Vamos oferecer um dia de cuidados para as pessoas que precisam de algum auxílio para o bem-estar mental. Cuidar da saúde mental é essencial para o bem de todo o corpo. Oferecemos outros tratamentos, orientações e cuidados com os programas da saúde, sempre de segunda a sexta, das 10h às 16h”, disse Aline Serra, responsável pelo Espaço Saúde Não Pode Esperar e coordenadora do Núcleo de Atenção Permanente em Saúde (Neps).

O Espaço fica nas lojas 243 e 244 do Shopping São Gonçalo (ao lado da loja Magalu) e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h. Para ter os atendimentos garantidos, os gonçalenses devem chegar na unidade até as 16h.