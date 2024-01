Pintor gonçalense homenageia líder quilombola assassinada em quadro

Entre as novidades da 11ª edição da convenção Tattoo Week RJ, que encerra neste domingo (21) está uma homenagem póstuma rendida à Mãe Bernadete, líder quilombola assassinada na Bahia. Ela ilustra um novo quadro pintado por Gilson Dreadlock, artista de São Gonçalo, que será entregue ao filho da homenageada, Jurandhir Wellington Pacífico.

Dreadlock comentou que a obra foi feita com bastante carinho pela líder, assassinada em agosto do ano passado. "É um gesto simples, mas que tem muita representatividade e, claro, produzido com muito carinho e respeito", resume Dreadlock.

A obra está exposta na sala de troféus, numa área central do evento. Bernadete foi tia de um dos artistas da 4 Artes Tattoo, marca participante da convenção. O evento acontece na Expo Mag, na Cidade Nova, Centro do Rio de Janeiro.

Além de promover o intercâmbio entre os artistas, fomentar o mercado da tatuagem e inspirar o público apreciador da arte, outra novidade da Tattoo Week deste ano foi o curso gratuito de tattoo e piercing oferecido a jovens de comunidade.



A formatura dos alunos aconteceu no dia 19, primeiro dia oficial do evento e todos os participantes receberam certificado de biossegurança e de conclusão dos cursos.

As aulas de tatuagem foram ministradas pelos artistas da 4 Artes Tattoo, Fabio Mandrak e Gilson Dreadlock; enquanto as aulas de piercing foram dadas pela artista paulista Esther Gawendo, diretora executiva da Tattoo Week.

Maior evento de tatuagem do Rio acontece até este domingo (21) | Foto: Divulgação

Oficializado pela Lei nº 7.748, de 26/12/22, que incluiu o evento no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro no Rio, a Tattoo Week é hoje o maior evento de arte na pele do mundo com o objetivo de dar visibilidade e valorizar a arte da tatuagem e do piercing. A entrada tem o valor de R$ 40.



A Expo Mag (antigo Centro de Convenções Sulamerica) fica na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, s/n, Cidade Nova, Rio de Janeiro. Acesse o site ofical da Tattoo Week(https://tattooweek.com.br/informacoes-tattoo-week-rio) para mais informações sobre o evento e compra de ingressos.