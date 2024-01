Cantor gonçalense dribla dificuldades e grava álbum autoral com ajuda de rifa

Morador do bairro Santa Izabel, em São Gonçalo, o cantor Igor Paulo, conhecido como 'Igor Inspiração', passou por inúmeras dificuldades durante sua infância e adolescência em busca dos seus objetivos.

Tendo a música correndo pelas veias desde muito cedo, Igor começou a compor e a cantar, tendo forte influência musical do samba e pagode romântico, além do funk melody.

Hoje, aos 31 anos, o cantor mora com a mãe e três irmãos, dividindo sua paixão pela música com o trabalho como coletor de lixo em uma empresa na cidade de Maricá. Para gravar seu primeiro álbum, Igor contou com a ajuda de uma rifa, para arrecadar o valor necessário para a produção.



"A principal dificuldade que enfrentei pra gravar e lançar minhas canções foi financeira, pois o mercado da música não é nada barato e todo o processo, da produção até o lançamento e a divulgação das músicas requer dinheiro e na época em que eu gravei o álbum "JESUS PRA MIM", eu não estava empregado, mas graças a Jesus, eu fiz uma rifa e consegui o valor necessário pra produzir as canções, além da generosidade e ajuda do produtor Thiago Pires, que cobrou um valor bem em conta, para que fosse possível acontecer", declarou o cantor.

Encontro com a música cristã

A conexão de Igor Inspiração com os louvores vem desde a adolescência, quando, aos 16 anos, teve seu primeiro contato com a igreja. Ao longo do tempo o cantor foi se desenvolvendo na música cristã, participando dos grupos de louvor, cantando e tocando violão.

"Se Jesus me permitir, eu pretendo e gostaria de viver única e exclusivamente pra música, por ser algo que amo e saber que é um talento que me foi dado por Deus. Mas o meu principal objetivo, independente de ganhar dinheiro com isso ou não, é adorar ao nome de Jesus, levar e pregar o nome dele a todas as pessoas possíveis, usando o talento que Ele me deu (a música), pra que tal propósito se cumpra", afirmou Igor.

Lançamentos musicais

Em 2021, Igor Inspiração lançou seus dois primeiros "singles" pela CFM estúdio, intitulados 'EM MIM' e 'CORAÇÃO PERSEVERANTE'.

Também em janeiro, no ano de 2022, ele lançou o seu terceiro "single": 'MAIS LONGE', que trouxe uma mensagem de encorajamento através da confiança e fé em Jesus.

Já este ano, Igor lança seu álbum autoral, intitulado 'JESUS PRA MIM', projeto com cinco canções inéditas, feitas de forma acústica e produzidas também pela CFM estúdio, tendo a primeira canção por nome 'NADA MAIS QUE O TEU AMOR', que foi lançada no último dia 6 de janeiro. Os demais "singles" do álbum serão lançados mensalmente, até o mês de maio.

"Jesus pra mim vai além da razão e de tudo aquilo que eu penso e entendo a seu respeito, através da sua manifestação, pela Palavra de Deus, mas apresentado através de uma forma bem peculiar, dentro das minhas canções, com meu jeito limitado e imperfeito, mas capacitado pelo amor e a graça de Deus. O que me mantém firme é o amor, a misericórdia e a presença do Espírito Santo em mim, pois sem Ele eu nada sou", concluiu o cantor.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares