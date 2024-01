Aqui tem história: Títulos diversos e nomes semelhantes? Conheça Alfredo Backer!

Presidente Backer é a mesma pessoa do endereço Alfredo Backer? Se você já se pegou questionando sobre a semelhança do sobrenome nos logradouros, percebeu a distinção entre os títulos. As nomeações repetidas, apesar da diferença entre os cargos de referência, são comuns nos municípios de São Gonçalo e Niterói.

Apesar de não ser tão comum em outros estados, as ruas que mencionam o macaense Alfredo Augusto de Guimarães Backer, estão presentes em São Gonçalo, Niterói, Nova Friburgo e na Região Sul do país, no município de Nova Hamburgo.

Embora as homenagens sejam direcionadas à mesma pessoa, as menções prestigiam diferentes aspectos que envolvem a trajetória de Backer. Assim como explica a professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), Luciana Nemer, os municípios podem mencionar pessoas com grandes feitos em áreas como a medicina e na política.



Em São Gonçalo, Alfredo Augusto Guimarães Backer é referenciado como doutor. A rua segue do bairro Mutondo até Alcântara e nesse último, uma instituição de ensino também recebe o nome de Backer. Já em Niterói, o homenageado é lembrado por seus feitos na carreira política. Uma das principais artérias de Icaraí, a rua recebe o nome de Presidente Backer.

A figura de Backer possui dois lados. Filho de João Anastácio Backer e Josepha da Conceição Backer, imigrantes alemães, Alfredo Augusto Guimarães Backer nasceu em Macaé, no norte fluminense, no ano de 1851. Na cidade natal, fez os primeiros estudos e formou-se em Comércio, ciência da época. Já em Niterói, Backer fez estudos preparatórios e formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro.

Após adquirir o diploma, Backer retornou à cidade natal, onde exerceu o trabalho médico. Em Macaé, ele iniciou seus primeiros passos para a construção de sua expressiva carreira política. Na cidade, ele fundou o Partido Republicano Fluminense e engajou as campanhas abolicionistas no final do Segundo Reinado, ainda em fase de monarquia.

Assim como os primeiros republicanos, Backer aspirava ao novo modelo governamental que estivesse ao alcance do povo e não escondia seus ideais.

No livro 'Presidente Alfredo Backer'’ do coronel José Veríssimo de Baldez, o autor expõe que o político não escondia seus ideais: "Não tem direito de legislar para o povo, quem não recebeu delegação do povo, expressa pelo voto direto", afirmava Backer.

Após a transição da monarquia para a república, Backer foi eleito a deputado da Assembleia Nacional Constituinte em 1892. No mesmo ano, foi eleito a deputado estadual até 1894 e reeleito em 1901.

Já com uma atuação política expressiva, Backer se alia à Nilo Peçanha, que exercia a presidência do estado fluminense, na ocasião. "Depois ele vai ser um dos fiéis aliados do Nilo Peçanha e o Nilo escolhe ele para ser o seu primeiro sucessor no governo do estado do Rio.", explicou o historiador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rui Aniceto.

Enquanto Nilo exercia a presidência do estado, Backer atuava como secretário-geral do estado e como vereador da Câmara Municipal em Macaé. Já em 1905, Backer é eleito como deputado federal do país. No ano seguinte, assumiu o cargo de presidente do Estado do Rio. É neste momento de sua trajetória política que os logradouros de Niterói o eternizam.

’Do que precisamos é de reformar os nossos costumes, a nossa educação moral e cívica, os processos de administração pública, ensinar o povo a amar a República, a defendê-la, a conhecer os seus direitos e deveres de cidadão, tanto na ordem política, como na ordem social. Alfredo Backer

A respeito de sua administração enquanto governava o estado, Backer se assemelhava a Nilo Peçanha no pensamento de controle dos gastos públicos. Além disso, Niterói recebeu apoio para a realização de obras de grande porte.

Através do intermédio da gestão municipal do prefeito João Pereira Ferraz, foram promovidas as obras de abertura da Alameda São Boaventura, a construção do cais de Icaraí e do Gragoatá, a construção da ponte para a atual Rua Joaquim Távora, o prolongamento da Rua Tiradentes, a construção do prédio da Prefeitura, e o alargamento da Rua Marquês do Paraná, entre outras.

Rompimento de parcerias e tensões

Enquanto se envolvia cada vez mais profundamente nos movimentos da república, Backer almejava cada vez mais ares. Enquanto articulava seus próximos passos, rompeu a parceria com Nilo, na época, vice-presidente do país.

"Ele assume a presidência do estado e depois rompe com o Nilo e passa a fazer oposição à ele. Ele tenta construir um grupo articulando as oposições ao Nilo Peçanha, mas ele não tem muito sucesso nessa composição", afirma Rui.

Após enfrentar a oposição contra o então vice-presidente, que seria mais tarde presidente, Backer foi desalojado do extinto Palácio Nilo Peçanha, atual Palácio do Ingá, por forças do Exército, faltando apenas um dia para terminar seu mandato, em 30 de dezembro de 1910.

Passado o último episódio, Backer manteve-se oculto da cena política durante algum tempo, mas não se distanciou ou cessou sua influência política. Em 1914, durante a sucessão de Oliveira Botelho, Backer, mesmo afastado, recomendou discretamente o apoio de seus seguidores a Nilo Peçanha diante da cisão na Assembleia, entre Nilo Peçanha e Feliciano Sodré.

Em 1930, alinhou-se à Aliança Liberal, tornando-se líder no estado. Diante da desarticulação do Partido Republicano Fluminense, co-fundou, em 1932, o Partido Liberal Social Fluminense (PLSF). Apesar de não eleger representantes em 1932, Backer ingressou no Partido Socialista Fluminense (PSF) e foi eleito à Assembleia Constituinte fluminense em 1934.

Cogitado para candidatura ao governo estadual, perdeu para o almirante Protógenes Guimarães em uma sessão conturbada, com eleições anuladas e posteriormente ratificadas em 1935. Embora tenha sido eleito senador, sua saúde precária impediu que assumisse o cargo, já que Backer faleceu em 1937, em Niterói.

Atualmente, a Presidente Backer, em Niterói, situa o Estádio Caio Martins, o ginásio mais importante de esportes do município. No Alcântara, um externato recebeu o nome do político.

