Cinema gratuito de Maricá divulga programação até 21 de janeiro

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cinema Público Gratuito da cidade, divulga as sessões estendidas deste mês, de 16 a 21 janeiro. Atenção para os dias e horários diferenciados! O destaque desta semana vai para a Mostra de Vídeos realizada através do PROAC.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://cecip.vendabem.com/compra_ingresso_online_new/?filial=001.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar assento. É preciso chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 16 (terça-feira)

16h – As Aventuras Do Avião Vermelho - A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai. Classificação Livre.

18h – O Menino E O Espelho - Belo Horizonte, anos 1930. Fernando é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Seu sonho era criar um sósia, que ficasse com estas tarefas enquanto ele poderia se divertir à vontade. Até que, um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de Fernando deixa o espelho e ganha vida. Classificação Livre.

Dia 17 (quarta-feira)

18h – 2ª MOSTRA MARICÁ DE VÍDEOS - 2• Mostra Maricá de Vídeos. Será uma grande Celebração do audiovisual. Com projetos premiados e convidados de artistas e produtores locais. A 2ª Mostra Maricá de Vídeos faz parte do PROAC MARICÁ. Produção de Dani Megan.

Dia 18 (quinta-feira)

16h – O Menino E O Espelho

18h – As Aventuras Do avião Vermelho

Dia 19 (sexta-feira)

19h - Eu Sou Maria - Eu Sou Maria é um drama nacional que acompanha a protagonista de 15 anos, que mora em uma comunidade do Rio de Janeiro com a mãe, Célia, e o irmão mais novo. Por se destacar em uma prova de redação, Maria consegue uma bolsa em um dos melhores colégios particulares da Zona Sul. Porém, agora, ela deve lidar com uma realidade muito diferente daquela com a qual estava acostumada, encarando o desafio de manter suas notas altas e provar que merece estar ali. Classificação 14 anos.

Dia 20 (sábado)

15h – Eu Sou Maria

17h – Grease. Nos Tempos da Brilhantina - Na Califórnia na década de 50, Danny e Sandy, um casal de estudantes, trocam juras de amor mas se separam, pois ela voltará para a Austrália. Entretanto, os planos mudam e Sandy por acaso se matricula na escola de Danny. Para fazer gênero ele infantilmente lhe dá uma esnobada, mas os dois continuam apaixonados, apesar do relacionamento ter ficado em crise. Esta trama serve como pano de fundo para retratar o comportamento dos jovens da época. Classificação 12 anos.

19h – Nosso Sonho - O longa-metragem musical Nosso Sonho apresenta a história da famosa dupla de cantores Claudinho e Buchecha. A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois - que começou ainda na infância - se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos. O título da produção presta uma homenagem a uma das canções mais conhecidas do grupo, lançada em 1996. Partindo de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, a dupla conquistou o Brasil a partir de ritmo, poesia e músicas envolventes. No filme, também conhecemos a história e as inspirações por trás dos maiores hits da carreira dos cantores, que permaneceram juntos até 2002, quando Claudinho faleceu em um acidente de carro. Classificação 12 anos.

Dia 21 (Domingo)

15h – Embalos de Sábado a Noite - Tony Manero, um jovem do Brooklyn e um excelente dançarino de disco music, só encontra significado na vida quando dança, pois passar a semana trabalhando em uma loja de tintas não o gratifica de forma nenhuma. Assim ele se perfuma, se veste de um jeito fashion e vai para a discoteca no final de semana. Sob a influência de seu irmão, um padre frustrado, e de Stephanie, sua parceira de dança, começa a questionar a maneira como encara a vida e a limitação de suas perspectivas. Paralelamente Tony vive uma crise amorosa, enquanto se prepara para participar de um concurso em uma discoteca. Classificação 12 anos.

17h – Nosso Sonho

19h – Eu Sou Maria