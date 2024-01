Niterói recebe 1º Encontro de Fuscas neste sábado

Quase todo mundo tem uma história ou conhece alguém que tem uma história envolvendo um Fusca e no ano que o icônico automóvel completa 65 anos no Brasil, o Mercado Municipal de Niterói realiza seu 1º Encontro de Fuscas. O evento acontece neste sábado, 20/01 das 9h às 21h e o dia não foi escolhido à toa: 20 de janeiro, data que em 1959 teve início a produção do carro em terras brasileiras e virou Dia Nacional do Fusca.

Dilson Redinger, hoje com 62 anos, é uma dessas pessoas que tem a vida atrelada ao Fusca. Dono de uma oficina, ele lembra como o pai comprou o Fusca. “Ele estava andando de moto na [Avenida Ernani] Amaral Peixoto, quando viu um Fusca 1966 passando, meu pai nunca tinha visto e acabou seguindo o carro. No mesmo dia fez uma oferta e o comprou. O Fusca esteve na família até ano passado, foram décadas fazendo parte da nossa história”.

Leia também:



Visita de Darwin a Niterói é enredo da Magnólia Brasil no Carnaval 2024

Aqui tem história: Títulos diversos e nomes semelhantes? Conheça Alfredo Backer!

O comerciante conta que passou sua infância e adolescência toda nesse Fusca. “Desde que criança vivi em um banco do Fusca. Aprendi a dirigir nele, foi o primeiro carro que tive contato. Meu pai era apaixonado por automóveis, mas principalmente por Fusca e isso passou de pai para filho, hoje eu tenho meu Fusca e é uma paixão que não morre”.

O 1º Encontro de Fuscas é uma oportunidade única para os entusiastas exibirem seus Fuscas clássicos e compartilharem histórias sobre suas experiências com esses veículos atemporais. A entrada é gratuita, e para aqueles que forem de Fusca o estacionamento é gratuito e algumas lojas do Mercado Municipal estarão com preços promocionais neste sábado (20 de janeiro).

Serviço:

1º Encontro de Fuscas - sábado 20 janeiro

Mercado Municipal de Niterói

Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 488 – Centro, Niterói

Horários Mercado Municipal de Niterói:

Floricultura, Boulevard e Mercado: 09h às 21h/ Gastronomia e Biergarten: 11h às 23h

Praça de Alimentação: 11h às 23h

Estacionamento no local