Cantora Rafaela Torres inaugura novo espaço musical da Hamburgueria Embrasa House, em SG

A cantora, compositora e violonista Rafaela Torres é a atração musical da Hamburgueria Embrasa, em show a ser realizado a partir das 18h30 do próximo sábado (20), na Rua Dalva Raposo, 300, em Maria Paula, São Gonçalo, região conhecida como 'Estâncias de Pendotiba'. A artista preparou um repertório eclético, com o melhor da MPB clássica e atual, com sertenejas, além do pop rock e até cancões internacionais.

Dona de um timbre vocal envolvente e há alguns anos no 'mundo musical', Rafaela aceitou, com muita alegria, o convite de inaugurar o novo espaço musical 'Embrasa Lounge', cuja proposta é proporcionar, periodicamente, entretenimento e lazer, com atrações de qualidade a quem frequenta o espaço.

A Embrasa fica na Rua Dalva Raposo, 300 em Maria Paula, São Gonçalo | Foto: Divulgação

Artista independente, Rafaela costuma fazer apresentações no circuito cultural do Estado do Rio e SP - teatros, produções de shows e casas de entretenimento e lazer, como a Embrasa House. Ela já participou de alguns saraus com a cantora Sandra de Sá, e durante a pandemia do coronavírus, fez uma Live/show com a célebre intérprete de 'Olhos Coloridos'. e 'Joga Fora no Lixo'.

Rafaela também é professora de canto e faz lançamentos de seus trabalhos autorais nas plataformas digitais desde 2005. Todas as canções da artista podem ser encontradas no Spotify, Itunes, Google e Deezer, ao se acessar o nome artístico 'Rafaela Torres' . No Instagram, o endereço de um dos principais canais virtuais de Rafaela é @cantorarafaelatorres.







Rafaela tem muita experiencia no mundo musical Divulgação