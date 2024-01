Belo e Ludmilla declaram apoio à Beatriz do BBB24 após 'Sincerão'

Show do Belo aconteceu na primeira festa do programa - Foto: Reprodução/TV Globo

Show do Belo aconteceu na primeira festa do programa - Foto: Reprodução/TV Globo

Os artistas Belo e Ludmilla declararam apoio à Beatriz após a sister citá-los na dinâmica do 'Sincerão', feita na noite de segunda-feira (15) no BBB24.

A menção de Bia aos cantores partiu de um ataque que a paulista sofreu sobre o modo que ela se comporta nas festas. Lucas Henrique, líder da semana, disse que a vendedora do Brás é 'biscoiteira' por ficar na frente dos shows, e impedia os outros brothers de se aproximarem dos artistas.

Em resposta, Bia declarou: "Adoro fazer o VT. Eu sou assim, tenho esse brilho e essa alegria. Não sou obrigada a me moldar e me fechar", começou.

"É o Belo que vem? Vem, Belo. Derê Derê. É show da Ludmilla, ombrinho com a Ludmilla. Você está achando ruim, tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai", finalizou.

Em seu Instagram, Belo postou um vídeo de Beatriz em show realizado na casa mais vigiada do Brasil. "Eu vou, Beatriz", complementando o "Vem, Belo", de Bia. Ludmilla postou, em seus stories, um vídeo assistindo a dinâmica do Sincerão ao vivo, e chamou bia de "ícone". "Amei. Fica Bia", escreveu.

Ludmilla assistindo o Sincerão e puxando voto para a Beatriz pic.twitter.com/mxWzk1NZ3K — Jeje (@jejezaum) January 16, 2024

Na manhã seguinte, na terça-feira (16), Bia brincou com a situação. "O motivo do meu paredão foi o Belo", falou, em meio a risadas da paulista e de outros participantes. A sister foi indicada ao paredão pelo líder da semana, Lucas Henrique, que atacou Bia na noite do 'Sincerão'.