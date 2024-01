Curtir gastando pouco? Confira 4 opções de lazer em São Gonçalo

São Gonçalo costuma ser uma lembrança comum no imaginário dos cariocas e demais sudestinos. Isso porque é uma das cidades passageiras vistas durante a travessia para a região interior do Rio de Janeiro. A Região dos Lagos, geralmente mais cobiçada por abrigar as melhores praias do país, rouba a cena do cartão postal. Apesar disso, São Gonçalo também possui diversos cantinhos paisagísticos que o caracterizam de forma especial.

Em clima de início de verão e jornada de férias escolares, alguns lugares de SG são convidativos para aproveitar a temporada. Com opções que atendem aos mais diversos gostos, separamos uma lista de lugares que você pode conhecer nesse período!

Leia mais:

➢ Praia brasileira é eleita melhor do mundo por portal de viagens

➢ Aqui tem história: Único presidente negro e 'dono das ruas', quem foi Dr. Nilo Peçanha?



Praia das Pedrinhas



Localizada no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, a Praia das Pedrinhas é um ambiente convidativo para aqueles que têm como significado de diversão, contemplação de vistas, aquele pagodinho e uma cervejinha gelada aos domingos.

O lugar inicialmente era uma tradicional colônia de pescadores e atualmente divide espaço com bares e restaurantes. O local, após ter sido revitalizado pelo paisagista Duarte Vaz, é um ponto que equilibra área de mangue e valorização do comércio local.

Na região, um parquinho bem equipado e quadra de futebol ficam à disposição dos pequenos enquanto os pais se divertem.

Para acessar a Praia das Pedrinhas, é possível pela Rua Sérgio Martins de Carvalho, pela Rodovia Niterói-Manilha, na altura do KM 8,5, na saída 313. Já para transporte público, existem pontos de ônibus próximos, na Rua Ponta Grossa, que, caminhando, fica a menos de 10 minutos da orla.

Praça Zé Garoto

Essa opção pode agradar às famílias que desejam entreter seus pequenos com um pouco mais de ar livre e menos telas. Além dos cuidadores, a Praça pode cair como um belo cenário de fotos, e palco para os artistas locais. Fora, é claro, aqueles que desejam apenas sentar, bater um papo e se reunir.

Além da diversão, a Praça do Zé Garoto homenageia figuras da história de São Gonçalo, como a Professora Estephânia de Carvalho e o médico Luiz Palmier e o ex-prefeito Joaquim de Almeida Lavoura.

A Praça Zé Garoto fica localizada no bairro Zé Garoto, próximo ao Palácio 22 de setembro.

Fazenda Colubandê

Instalada pelos próprios jesuítas ao começo do século XVII, que foi um dos primeiros bens reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como vultoso elemento remanescente da arquitetura colonial brasileira.

Fazenda foi construída em 1618 | Foto: Filipe Aguiar

A Fazenda Colubandê provém do período colonial. Construída em 1618, o lugar foi uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar da região no século XIX. Atualmente, fica localizada no bairro de mesmo nome, na Rua Expedicionário Ari Rauen.



Fazenda Santa Edwiges

Fazenda Santa Edwiges | Foto: Reprodução

A Fazenda Santa Edwiges também é um local que proporciona aos visitantes uma variedade de atividades ao ar livre, como trilhas, passeios de bicicleta e até mesmo rapel. Destacam-se o Alto da Gaia, o ponto mais elevado da cidade com mais de 530 metros de altitude, que oferece uma vista pitoresca da região.



Vista do Alto do Gaia | Foto: Reprodução

Há, ainda, as Cavernas de Santa Izabel, com mais de 10 mil metros quadrados de extensão, parcialmente inundadas pelas águas de um lençol freático.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca