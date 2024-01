Ex-ator que virou ambulante ganha Kombi de cliente

Depois de viralizar nas redes sociais mostrando sua rotina como vendedor ambulante na Zona Sul do Rio, o ex-ator Daniel Erthal, de 41 anos, foi presenteado por um cliente com um automóvel. No último domingo, o ex-galã da novela Malhação contou para os seguidores que ganhou uma Kombi para usar no trabalho como vendedor de bebidas nas ruas do Rio.

O cliente se chama Thiago Anjo e já havia ajudado Erthal em outra ocasião há poucos dias. "Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma Kombi", celebrou o ex-ator nas redes.

Com passagens em novelas da Rede Globo e da Record TV, Erthal está afastado das telinhas desde 2022 e tem se sustentado através da venda de bebidas nas ruas de Copacabana e de bairros na Zona Sul do Rio, com sua carrocinha, batizada "Ilha da Sede". Na semana passada, as postagens sobre seu novo ofício viralizaram nas redes. Com o sucesso, o artista chegou a 440 mil seguidores no Instagram.