Férias no 'Maricá das Artes' está com inscrições abertas

O Maricá das Artes (MDA) está com inscrições abertas até o dia 9 de janeiro para a sua programação de férias, voltada ao público de todas as idades, oferecendo recreações e oficinas criativas com o objetivo de promover bem-estar, saúde mental, lazer e aprendizado significativo aliados aos vínculos comunitários.

Haverá diversas atividades a escolher: dança, fotografia, música, confecção de bonecas, pintura e brincadeiras. O objetivo é proporcionar aos participantes momentos de alegria e enriquecimento cultural.

Para se inscrever, basta ir aos polos do MDA do Centro e de Itaipuaçu, das 9h às 17h, e apresentar comprovante de residência em Maricá, cópia do documento de identificação com foto e autorização e presença do responsável em caso de menores de 18 anos. A inscrição será somente presencial com preenchimento de uma ficha física.

O endereço dos polos são: Avenida Carlos Marighella, número 7, quadra 12, em Itaipuaçu; Rua Adelaide Bezerra, 353, no Centro.

Confira todas as atividades dos dois MDAs e no CEU de 9 a 16 de janeiro:

09/01 – Abertura da programação

Público-alvo: infantil (de 5 a 12 anos)

Vagas: 20 alunos

Local: CEU – Mumbuca

Atividades propostas:

Apresentação da Caravana da Cultura

Malabares

Mágico

Musicalização

Cordel

Cine-Pipoca

10/01 – Oficina de dança: “Samba no Pé” com Jordhan River, Léo Félix e

Elaine.

Público-alvo: jovens e adultos (a partir de 15 anos)

Vagas: 20 alunos.

Local: Polo Itaipuaçu MDA

11/01 – Oficinas criativas com Lili Dias e Yuri

Público-alvo – infantil (de 4 a 12 anos).

Vagas: 20 alunos.

Local: Polo Itaipuaçu MDA

Atividades propostas:

Cantigas de Roda

Desenho e criatividade

Confecção das bonecas “Abayomi”

12/01 – Oficina de música com a Fanfarra

Público-alvo – todas as idades (a partir dos 4 anos)

Vagas: 20 alunos.

Local: Polo Centro MDA.

Atividade proposta:

Oficina de instrumentos musicais para a realização da “Fanfarra”.

Instrumentos musicais:

Trompete

Tímpano

Prato

Caixa

Baqueta

Clarinete

Flauta transversa

15/01 – Gincana cultural com a Caravana da Cultura

Público-alvo – infantil (de 5 a 12 anos)

Vagas: 20 alunos.

Local: CEU – Mumbuca

Atividades propostas:

Camarim de pintura infantil e corporal

Cabelo maluco infantil

Corrida do saco

Ovo cozido

Dança da maçã

Dança da Cadeira

Atividades livres

16/01 – Oficina de fotografia/retrato com celular, professor Gustavo Stephan

Público-alvo – jovens e adultos (a partir de 15 anos)

Vagas: 20 alunos.

Local: Polo Itaipuaçu MDA.

Oficina PROAC com Mário Marguth

Público-alvo – adultos (a partir de 18 anos)

Vagas: 20 alunos