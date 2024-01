Influencer da região está entre os convidados para a 'Espiadinha BBB'; veja!

Alguns influenciadores digitais aproveitaram, neste sábado (06), para terem a experiência de ficarem um dia confinados na casa mais vigiada do Brasil. Entre os convidados, está o influenciador digital e humorista Thomas Santana, natural de Itaboraí, que hoje mora no Rio de Janeiro.

Em sua rede social (@thomassantanas), ele mostrou sua chegada aos estúdios Globo e um pouco dos bastidores.





"Eu disse: 'moça, a gente vai andar no carrinho?'. Ela falou: 'vai'. E eu: 'como manda o figurino'", disse rindo.

Em seguida, já no carrinho, o influenciador disse: "Uma atriz indo gravar na Avenida Brasil 2. Eu vou ser a Nina". Thomas também mostrou a recepção com diversos quitutes.



"Gente, tô me sentindo tão importante. Como nunca me senti na vida, sério".

Os convidados foram chamados para vivenciar e descobrir como funciona o confinamento e a oportunidade de ficar desconectado do "mundo real", assim como conversar com Tadeu Schmidt no Confessionário.