Férias: pesquisa revela os destinos escolhidos pelos brasileiros em 2024

Com a proximidade das festas de fim de ano, muitos brasileiros aproveitam para emendar com as férias, tornando o tema "viagem" uma pauta constante. Pensando nisso, a Preply, plataforma de aprendizado online que conecta alunos e professores online, realizou uma pesquisa sobre o planejamento de viagens dos brasileiros nos próximos 12 meses. Os resultados revelaram que 61% dos entrevistados planejam sua próxima aventura com fins turísticos.

Além disso, 76% deles são motivados a estudar o idioma local antes da viagem, pois percebem a importância de uma comunicação eficaz para aproveitar melhor as experiências. Ainda que 60% pretenda viajar para dentro do Brasil nos próximos 12 meses e uma porcentagem menor para destinos como Europa (23%), Estados Unidos e/ou Canadá (20%), América Latina (16%) e Ásia (5%), 47% dos respondentes demonstra dificuldade em compreender o sotaque e a velocidade da fala dos nativos.

Leia também:

São Gonçalo tem festa do padroeiro da cidade na próxima semana

De São Gonçalo para o BBB: Leidy Elin é anunciada no grupo 'pipoca'

Entender o idioma local pode ser uma chave para desvendar os tesouros desconhecidos de uma cultura. Por isso, saber se comunicar também é importante para 38% dos respondentes pelo fato de tornar a experiência de viagem mais enriquecedora e imersiva, assim como para 40% que acredita ajudar a entender a cultura e os costumes locais. Com o intuito de facilitar a vivência, conversar com falantes nativos durante intercâmbios é o melhor jeito de praticar um idioma para 75% dos entrevistados.

Situações constrangedoras e a diferença linguística

Situações constrangedoras muitas vezes surgem da diferença linguística, onde nuances, expressões ou até mesmo palavras mal interpretadas causam desconforto. A diversidade linguística pode ser um terreno fértil para mal-entendidos, desde uma piada inocente que se perde na tradução até uma expressão regional que soa ofensiva em outro contexto. As barreiras linguísticas podem criar momentos embaraçosos, mas também oferecem oportunidades de aprendizado e compreensão mútua, incentivando a sensibilidade cultural e a clareza na comunicação.

Na pesquisa da Preply, 21% dos entrevistados revelaram que tentaram pedir um prato típico em um restaurante, mas acabaram recebendo algo completamente diferente do que esperavam, ou até usaram comunicação gestual, mas o gesto tinha significado distinto no país ou não existia. Em casos mais extremos, 15% usou uma palavra que significava algo completamente diferente e acabou dizendo algo ofensivo ou inapropriado e 13% utilizou um transporte sem falar o idioma local e acabou indo parar em um local totalmente diferente do destino original.

5 destinos nacionais mais desejados pelos viajantes

Com suas praias deslumbrantes, como as de Porto Seguro, Morro de São Paulo e Praia do Forte, a Bahia é o destino mais requisitado por pela maioria dos respondentes (27%), que são atraídos pelas águas cristalinas, areias douradas e a rica cultura baiana. O segundo lugar ficou com Santa Catarina (25%), estado que oferece uma variedade de paisagens que agradam a diferentes tipos de viajantes. As praias catarinenses são famosas por sua beleza e diversidade, desde praias badaladas até enseadas mais tranquilas e preservadas.

A cidade maravilhosa ocupa o terceiro lugar (23%). A vida urbana animada e a mistura única de cultura e história atraem milhões de turistas todos os anos, sendo assim, o Rio de Janeiro é considerado até um ícone internacional. Em quarto lugar fica o Ceará (22%), onde a culinária é um destaque, com pratos deliciosos como o caranguejo, a carne de sol, o baião de dois e a famosa tapioca, além do tradicional café regional. As festas locais, como o Carnaval de Fortaleza e o Festival de Quadrilhas Juninas, refletem a alegria e a vivacidade do povo cearense.

Na quinta colocação, o Rio Grande do Sul (20%) é um estado brasileiro encantador que atrai viajantes por motivos diversos. A influência alemã e italiana, se reflete na arquitetura, na gastronomia e nas tradições gaúchas. Cidades como Gramado e Canela são conhecidas por suas influências europeias, com arquitetura peculiar, festivais e gastronomia típica. Além do clima propício para a produção de vinhos que atrai casais e apreciadores da bebida.