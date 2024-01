Cultura prorroga prazos de recursos dos editais da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo ampliou, nesta quinta-feira (4), o prazo para interposição de recursos dos editais da Lei Paulo Gustavo, referentes à Portaria Nº 40/SMTC/2023.

O prazo para os editais 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2023 foi prorrogado até as 23h59, do dia 9 de janeiro de 2024, com a possibilidade de todos os inscritos, independente do status, que assim julgarem necessário, possam entrar com recurso, caso discordem dos resultados preliminares previamente divulgados pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Além da prorrogação dos prazos, a Portaria N.º 01/SMTC/2024 trás a descrição dos critérios de avaliação referentes a cada edital, com suas pontuações correspondentes, que podem ser vistas no seguinte link:

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_01_04.pdf

Notas de cada quesito

Caso o proponente deseje ter acesso ao gabarito de avaliação completo, contendo cada nota de cada quesito do quadro de critérios, basta acessar o link a seguir e buscar pelo edital e nome do proponente/projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1GyfPlg239OAzLhIcjQaAxkTPy_WqAoer?usp=drive_link

Considerando o novo prazo, os recursos deverão ser enviados exclusivamente online, pelos links abaixo até 23h59 de 09/01/2024:

EDITAL 01 – NA TELA GONÇALENSE: https://forms.gle/SJ88ZL1EG93UHyV89

EDITAL 02 – CINE SG: https://forms.gle/eQLB7bKDu7ysx5rL6

EDITAL 03 – SG AUDIOVISUAL: https://forms.gle/NdpnAg93FqH2dMc6A

EDITAL 04 – ARTE & CULTURA SG: https://forms.gle/bnNzav9tEm4VsFX56

EDITAL 05 – Prêmio Ativos Culturais: lpg05.ativosculturaissg@gmail.com

EDITAL 06 – TODAS AS ARTES GONÇALENSES: https://forms.gle/4i7ojkpxHeaMjR9BA

Caso ainda persistam dúvidas quanto aos resultados divulgados, os interessados podem enviar um e-mail, para o endereço de cada edital com dados da proposta (nome, proponente, projeto/proposta, categoria de inscrição).

Edital 01: lpg01.natelagoncalense@gmail.com

Edital 02: lpg02.cinesg@gmail.com

Edital 03: lpg03.sgaudiovisual@gmail.com

Edital 04: lpg04.arteeculturasg@gmail.com

Edital 05: lpg05.ativosculturaissg@gmail.com

Edital 06: lpg06.todasasartesgoncalenses@gmail.com