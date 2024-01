Petrópolis recebe sua primeira feira literária em 2024

O município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, deve receber sua primeira feira literária em 2024. A "Flipetropólis", como será chamado o evento, será realizada ainda no primeiro semestre desse ano, com a primeira edição marcada para acontecer entre os dias 1 e 5 de maio.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta terça-feira (02). De acordo com o jornalista, a feira será realizada com o apoio de Afonso Borges, produtor cultural conhecido pela realização de feiras do tipo pelo país, através da Associação Cultural Sempre um Papo.

O mesmo grupo é responsável pela "fundação" de pelo menos três feiras literárias em municípios do sul de Minas Gerais: a Fliaraxá, a Flitabira e o Fliparacatu. Até o momento, ainda não há detalhes a respeito de como e onde vai acontecer a Flipetrópolis, que deve ser anunciada oficialmente em breve.