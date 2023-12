Porto da Pedra encerra o ano com ensaio de comunidade nesta quinta

Na contagem regressiva para o ensaio técnico oficial na Sapucaí que acontecerá no dia 07 de janeiro, a Porto da Pedra realiza mais um ensaio com sua comunidade visando a preparação do seu desfile. O último treino do ano acontecerá nesta quinta, 28 de dezembro, a partir das 20h, na quadra da agremiação.

Ao som da bateria Ritmo Feroz e da voz marcante de Wantuir, segmentos e componentes irão cantar forte, mais uma vez o hino composto por Guga Martins, Passos Júnior, Gustavo Clarão, Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clairton Fonseca, Richard Valença, Gigi Da Estiva, Abílio Jr, Marquinho Paloma, Cristiano Teles, Alison Picanço, para representar o enredo " Lunário Perpétuo: a profética do saber popular", de Mauro Quintaes, com pesquisa primorosa de Diego Araújo.



A entrada é gratuita. O endereço da quadra é Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra.