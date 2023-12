Ex-BBB pede também ex-BBB em casamento no Natal

O ex-BBB Gustavo Marsengo pediu a ex-BBB Laís Caldas em casamento neste domingo (24), véspera de Natal. O casal se conheceu e começou a namorar na 22ª edição do reality, que teve o ator e cantor Arthur Aguiar como campeão.

Através de seu perfil no Instagram, Gustavo revelou aos seguidores sobre o pedido e aproveitou para se declarar à amada. Na publicação, ele diz que desde os primeiros dias ao lado de Laís já tinha certeza de que ela seria a mulher da sua vida.

“Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o natal com sua familia, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela”, afirma o agora noivo.

Gustavo também expôs que a escolha pela data especial para o casal tem a ver com o significado do Natal, que para ele é a personificação do amor, por conta do nascimento de Jesus Cristo.

“E é isso que eu quero pra nós dois, que esta data represente o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você! Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo. Vc quer se casar comigo? Spoiler: ela disse sim”, comentou na legenda das fotos publicadas com a noiva.