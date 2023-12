Porto da Pedra inaugura loja de produtos exclusivos em shopping de SG

Inaugurada na última sexta-feira (15), a loja de produtos exclusivos da Unidos do Porto da Pedra está localizada no Pátio Alcântara, em São Gonçalo. Fundada em 1978, a escola, que representa o segundo maior município do Estado, inaugurou sua primeira loja fisica, onde o público poderá ter acesso aos produtos oficiais da agremiação.

" A Porto da Pedra é muito mais do que uma escola de samba. A gente vem criando soluções para fortalecer a marca, e a loja é mais uma ferramenta para que isto ocorra, estabelecendo uma conexão ainda maior com a população de São Gonçalo. Não representamos somente um bairro, mas todo o município, e precisamos demonstrar todo esse orgulho em ser gonçalense", disse Francine Montibelo, diretora administrativa da Porto da Pedra e responsável pela loja.

Inauguração da loja da Porto da Pedra no Pátio Alcântara | Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Com produtos a partir de R$14,90, o espaço contou com show especial da escola durante a inauguração, além da presença do mascote 'Tigrão'. Segundo Fernanda Benayon, coordenadora de marketing do Pátio Alcântara, a chegada da loja da Porto da Pedra ao shopping agrega ainda mais valor ao conceito do empreendimento que completou dez anos em 2023.

"Essa parceria nos enche de orgulho. Nosso shopping tem um compromisso grande com a cidade e com suas manifestações culturais. É com enorme prazer que celebramos esta chegada da Porto da Pedra ao Pátio Alcântara”, declarou a profissional.



A loja oficial fica no segundo piso do shopping Pátio Alcântara, que está localizado na Praça, R. Carlos Gianelli, em Alcântara, São Gonçalo.