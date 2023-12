Sesc Verão 2024 terá programação em 27 municípios do estado

Vem aí um verão repleto de atividades de lazer, esportivas e culturais para toda a família. O Sesc RJ prepara uma grande programação que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas. O Sesc Verão RJ 2024 acontece no período entre 5 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024 em 27 municípios do estado (a programação em cada localidade será divulgada em breve).

Neste ano, a programação abrange as seguintes cidades: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Macaé, Nova Friburgo, Campos,​ São Francisco do Itabapoana, Cardoso Moreira, Quissamã, São João de Meriti, Angra dos Reis, Guapimirim, Mangaratiba, Paraty, Volta Redonda, Barra Mansa, São Gonçalo, Cabo Frio, Niterói, Maricá, Rio de Janeiro, Teresópolis, Nova Iguaçu, Três Rios, Duque de Caxias, São João da Barra e Petrópolis.​

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será "Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível, que incluirá atividades voltadas à toda a família, desde experiências de lazer, culturais e modalidades esportivas. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.

O verão 2024 contará com uma grande novidade: todas as unidades operacionais do Sesc RJ promoverão atividades, além de shoppings (Barra Shopping e Park Shopping Campo Grande), e espaços públicos, com destaque para arenas em Copacabana, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Rio das Ostras, Farol de São Tomé (Campos), Cabo Frio e Mangaratiba. Grandes atletas como Leo Moura, Flávio Canto, Giovane Gávio e Times Sesc RJ Flamengo de vôlei de quadra e Sesc Botafogo de vôlei de praia estão confirmados na programação. Outro destaque é a participação do Sesc RJ na Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo.

“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.

Em breve, a programação completa poderá ser consultada em www.sescrio.org.br

Sobre o Sesc Verão RJ 2024

Em sua 6ª edição, o Sesc Verão RJ contemplará 27 municípios fluminenses, sendo realizado pelo Sesc RJ em parceria com as prefeituras e os sindicatos regionais do comércio. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.

Sesc Verão RJ 2024

Período: de 5 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024

