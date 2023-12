Equipe de Harmonia da Porto da Pedra faz visita técnica no Sambódromo

Faltando apenas 60 dias para o desfile oficial, Amauri de Oliveira, diretor geral de Harmonia da Unidos do Porto da Pedra, reuniu toda a equipe do segmento para uma visita técnica à Marquês de Sapucaí, com o intuito de reconhecer e ambientar o grupo para as necessidades que surgirão durante a apresentação da escola no domingo de carnaval.

Segundo o profissional, que conta com uma trajetória de mais de 20 anos à serviço da escola representante do município de São Gonçalo, somado aos ensaios que acontecem semanalmente, o encontro dá uma visão ampliada da importância da atuação dos responsáveis pelas alas e setores antes, durante a após o desfile.



"Foi importante esse encontro, porque temos alguns integrantes da Harmonia que são novos em desfiles de escola de samba. Durante a visita, passamos para eles informações, não só da pista, mas dos locais de julgamento, locais de parada para o primeiro e segundo recuo de bateria, assim como a nossa concentração, que é um espaço onde a gente tem uma limitação por conta da grandiosidade do nosso carnaval e da passarela da Cedae. Foi importante mostrar a eles, o que a gente vai precisar no desfile, como vamos colocar todas as alegorias da passarela pra dentro da concentração, porque vamos usar uma pista auxiliar, e isso é responsabilidade deles no pré-desfile", diz o experiente diretor.

Agenda de ensaios vai até o dia 28 deste mês



Nesta quinta, 14, a escola realiza mais um ensaio com a comunidade gonçalense na preparação rumo ao Carnaval 2024, reunindo segmentos e torcedores para juntos entoarem, comandados por Wantuir Oliveira, o samba-enredo que vai conduzir o desfile de "Lunário Perpétuo: a profética do saber popular", tema escolhido pelo carnavalesco Mauro Quintaes para disputar as principais posições do Grupo Especial.



"Nosso pensamento é o de fazer um grande desfile e esta também é uma forma de confraternizar com a nossa comunidade. Vamos mostrar parte deste trabalho no ensaio técnico, que acontecerá no dia 07 de janeiro", diz Amauri.



Além dos ensaios, a escola também será atração no charmoso revéillon da Ilha de Paquetá. Confira a agenda da Porto da Pedra para o fim de ano:



14 de dezembro: ensaio de quadra a partir das 20h, com entrada gratuita



16 de dezembro: ensaio de rua a partir das 19h. Concentração em frente à prefeitura de São Gonçalo ( Rua Doutor Felicin Sodré)

21 de dezembro: chegada de Papai Noel às 18h e ensaio de comunidade na quadra a partir das 20h; entrada gratuita

28 de dezembro: último ensaio de quadra do ano, a partir das 20h com entrada gratuita

31 de dezembro: Revéillon em Paquetá

A quadra da Porto da Pedra fica na Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra