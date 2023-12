O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o espetáculo “Depende de Nós” na próxima sexta-feira, dia 15 de dezembro, às 19h. A peça traz as impressões do personagem João diante de maldades, injustiças e conflitos, mas deixa como mensagem que, se cada um fizer sua parte, é possível conviver com amor, harmonia, fé, esperança e alegrias.

O espetáculo é uma realização de Cursos Artísticos Searte e tem direção artística de Greici Ranucci e direção geral de Myrian Ranucci.

Os ingressos podem ser adquiridos através do WhatsApp (21 98858-2323). Para a sessão da próxima sexta-feira (15), a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), oito pares de ingressos nesta quarta-feira (13), às 10h.