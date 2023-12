Acadêmicos de Niterói encerra o ano com ensaio na Amaral Peixoto

A Acadêmicos de Niterói realiza neste domingo, 17 de dezembro, o seu último ensaio do ano. E para fechar com chave de ouro, a escola tingirá a Amaral Peixoto de azul e branco. A agremiação convoca todos os segmentos e comunidade para o último treino, que acontecerá às 17h, no Centro de Niterói.

"O nosso primeiro ensaio já foi muito bom, em seguida fizemos um bom mini desfile na Cidade do Samba. Nosso objetivo é evoluir cada vez mais e estamos trabalhando muito para isso. Vamos fechar o ano com a melhor energia e que 2024 nos traga o título", disse o presidente Hugo Júnior.

Leia também:

Niterói terá curso de Produção Cultural para criadores da periferia

"Igreja é lugar seguro para abusador", diz ex-pastora que virou modelo de conteúdo adulto

A escola será a sétima agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí, na sexta-feira, 09 de fevereiro, com o enredo “Catopês – Um céu de fitas”.